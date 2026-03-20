Lo que el béisbol puede enseñarnos sobre invertir en bienes raíces

Por Lic. César Fragoso. Asesor Inmobiliario

En la República Dominicana el béisbol es mucho más que un deporte. Es parte de nuestra cultura, de nuestras conversaciones diarias y de las emociones que compartimos como país. Cada vez que la selección dominicana participa en un torneo internacional, millones de dominicanos siguen cada jugada con entusiasmo, porque sabemos que contamos con algunos de los mejores jugadores del mundo.

Sin embargo, en ocasiones ocurre algo que sorprende a muchos fanáticos. Un equipo lleno de grandes estrellas puede quedar eliminado o sufrir una derrota inesperada. Entonces surgen las preguntas inevitables: ¿cómo es posible que un equipo con tanto talento no logre el resultado esperado?

La respuesta, aunque parezca sencilla, encierra una gran verdad: en el béisbol el talento por sí solo no garantiza la victoria. Para ganar se necesita estrategia, planificación, disciplina y la capacidad de tomar buenas decisiones en momentos claves del juego.

Curiosamente, esa misma realidad se aplica también al mundo de las inversiones, especialmente cuando hablamos del sector de los bienes raíces. Muchas personas creen que basta con tener dinero disponible para hacer una buena inversión, pero la experiencia demuestra que no siempre es así.

En el béisbol hemos visto equipos con grandes figuras de las Grandes Ligas que, aun así, no logran avanzar en un torneo. A veces el rival tiene una mejor estrategia, un mejor manejo del juego o simplemente comete menos errores durante el partido.

En el mundo de los bienes raíces sucede algo parecido. Hay personas que cuentan con los recursos económicos para invertir, pero por falta de información o de una adecuada asesoría terminan tomando decisiones equivocadas que afectan el resultado de su inversión.

Tener dinero no siempre significa saber invertir. Así como en el béisbol no basta con tener buenos jugadores para ganar un campeonato, en las inversiones tampoco basta con tener capital si no se cuenta con orientación y planificación.

En un equipo de béisbol, el dirigente juega un papel fundamental. Es quien estudia al rival, analiza cada situación del juego y decide cuándo hacer un cambio importante o cuándo aplicar una estrategia determinada.

Un buen dirigente puede marcar la diferencia entre ganar o perder un partido. En el mundo de los bienes raíces ocurre algo similar con el asesor inmobiliario, cuya función es orientar al comprador o inversionista para que pueda tomar decisiones inteligentes.

Un asesor con experiencia analiza el mercado, evalúa las oportunidades disponibles, revisa la seguridad jurídica de los proyectos y ayuda al cliente a elegir la opción que mejor se adapte a sus objetivos. Cuando una persona compra una propiedad sin la debida orientación, corre el riesgo de cometer errores que pueden costarle tiempo, dinero y tranquilidad.

En el béisbol todos sabemos que un solo error puede cambiar completamente el resultado de un juego. Un lanzamiento mal ubicado, una pelota mal fildeada o una mala decisión en las bases puede convertir una victoria en derrota.

En bienes raíces ocurre lo mismo. Comprar una propiedad sin investigar aspectos fundamentales como la ubicación, la experiencia del desarrollador, la seguridad jurídica del proyecto o las condiciones del financiamiento puede convertirse en una decisión de la que luego el comprador se arrepienta.

Los equipos campeones no se forman por casualidad. Detrás de cada campeonato hay planificación, análisis, disciplina y trabajo en equipo. De la misma manera, las inversiones inmobiliarias exitosas suelen construirse paso a paso, evaluando cada oportunidad y pensando siempre en el largo plazo.

El béisbol, además de ser un deporte que apasiona a los dominicanos, también nos deja lecciones importantes para la vida. Nos recuerda que el éxito no depende únicamente del talento, sino de la preparación, la estrategia y la capacidad de tomar decisiones correctas.

En el mundo de los bienes raíces es exactamente igual. Así como en el terreno de juego no basta con tener grandes jugadores para ganar un campeonato, en las inversiones no basta con tener dinero para obtener buenos resultados.

Se necesita información, análisis y una orientación adecuada. Porque cuando una inversión se realiza correctamente, el resultado puede ser tan emocionante como ganar un campeonato, con la diferencia de que sus beneficios pueden acompañarnos durante toda la vida.

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