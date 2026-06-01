Licey celebra el amor de una madre guerrera

SANTO DOMINGO (Licey.com).- En una emotiva iniciativa con motivo del Día de las Madres, el Club Atlético Licey rindió homenaje a Helen Cáceres, madre de Christopher Santana, un niño cuya historia de lucha y superación conmovió a la organización azul desde el inicio de su batalla contra el cáncer.

El reconocimiento adquiere un significado especial, ya que este es el primer Día de las Madres que Helen celebra con la noticia de que su hijo está libre de cáncer, luego de varios años de tratamiento y desafíos médicos.

La historia entre Christopher y el Licey comenzó el 24 de noviembre de 2022, durante una visita realizada al Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART), donde el club realizó una donación de RD$500,000 para apoyar a niños pacientes de cáncer.

Durante aquella jornada, una representación azul integrada por el vicepresidente de operaciones y gerente general Audo Vicente, el lanzador Jean Carlos Mejía, el jugador Ronny Mauricio y Cynthia Morillo, directora de Relaciones Públicas, conoció de cerca la realidad que enfrentaban decenas de familias, entre ellas la de Christopher.

A partir de ese momento, el caso del pequeño ocupó un lugar especial dentro de la familia azul. Además del respaldo brindado a través de la donación institucional, el club mantuvo un acompañamiento cercano a Christopher y a su madre durante el proceso de tratamiento.

El apoyo a esta causa también contó con el respaldo de la directiva encabezada en ese momento por el entonces presidente del Club Atlético Licey, Ricardo Ravelo Jana, quien mostró sensibilidad y compromiso con la situación que atravesaba la familia.

Tres años y medio después de aquel encuentro en el INCART, la noticia más esperada finalmente llegó: Christopher venció el cáncer.

Como parte de la celebración del Día de las Madres, el Licey sorprendió a Helen con un homenaje especial para reconocer no solo la victoria alcanzada por su hijo, sino también la fortaleza, el amor y la perseverancia que demostró durante todo el proceso.

“Este es un Día de las Madres que nunca olvidaremos”, expresó emocionada la madre de Christopher al compartir una historia marcada por la fe, la esperanza y el apoyo recibido a lo largo de estos años.

La familia también compartió uno de sus próximos anhelos, regresar al INCART para tocar la campana de la victoria, un símbolo que representa el final de una batalla que parecía interminable y el comienzo de una nueva etapa llena de oportunidades.

Para el Club Atlético Licey, esta historia reafirma que el impacto del deporte va mucho más allá del terreno de juego y que acompañar a las familias en los momentos más difíciles constituye una de las expresiones más valiosas de su compromiso con la comunidad.

Hoy, más que una celebración del Día de las Madres, el homenaje a Helen Santana se convierte en una celebración de la vida, la esperanza y el amor inquebrantable de una madre que nunca dejó de creer.

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