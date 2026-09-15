Licey anuncia a CJ Van Eyk como refuerzo

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El departamento de Operaciones de Béisbol de los Tigres del Licey anunció la contratación del lanzador derecho estadounidense CJ Van Eyk como refuerzo para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Van Eyk, de 27 años, es un lanzador abridor de seis pies y una pulgada de estatura y 198 libras de peso, perteneciente a la organización de los Azulejos de Toronto. En 2024 fue considerado el prospecto número 18 de la organización.

El derecho, nativo de Tampa, Florida, se encuentra actualmente con los Buffalo Bisons, sucursal Triple-A de Toronto. El pasado 12 de julio fue agregado al roster de 40 jugadores de los Azulejos y, cinco días más tarde, hizo su debut en las Grandes Ligas frente a los Medias Blancas de Chicago, trabajando dos entradas en blanco y ponchando a un bateador. Su participación en las menores incluyó 23 partidos, 17 de ellos en calidad de abridor, dejando marca de 6-5 con 4.20 de promedio de carreras merecidas y limitando a sus oponentes a un .269 de promedio de bateo.

Van Eyk se caracteriza por una variada combinación de lanzamientos que le permite mantener a los bateadores fuera de balance. Su repertorio incluye tres tipos de bola rápida —cutter, sinker y cuatro costuras—, además de una curva pronunciada y un cambio de velocidad.

Su recta de cuatro costuras promedia las 93 millas por hora y constituye uno de sus principales lanzamientos, junto al cutter, que alcanza una velocidad promedio de 89 millas por hora y registra un 26 por ciento de swings en blanco. Ambos lanzamientos representan aproximadamente el 22 por ciento de sus envíos.

El derecho complementa su repertorio con una curva de 81.1 millas por hora y un cambio de velocidad de 83.1, utilizados en el 19 y 17 por ciento de sus lanzamientos, respectivamente. Entre ambos registra un 27 por ciento de swings en blanco durante la temporada 2026. Su sinker (91.7) ha representado en 11% de sus envíos.

La capacidad de distribuir sus lanzamientos de manera equilibrada le permite variar frecuentemente sus secuencias y generar incertidumbre en los bateadores, una característica que forma parte importante de su perfil como abridor.

Van Eyk fue seleccionado por los Azulejos de Toronto en la segunda ronda, con el pick número 42 del Draft de las Grandes Ligas de 2020. El 18 de junio de ese año firmó con la organización y recibió un bono de 1.8 millones de dólares.

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