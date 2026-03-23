Las ofertas de becas para diplomados, cursos y talleres del ITLA

Por Andes Patiño

El nuevo rector del ITLA Jimmy Rosario ha lanzado la oferta de becas de capacitación la cual debe ser aprovechada por los jóvenes para su formación técnica en distintos cursos tanto de ofimática, como de programación y base de datos, sean publicado por todos los medios como nunca dándole mayor participación debido a que tanto las modalidades son Virtual, semipresencial y presencial en todas las extensiones incluyendo las dos extensiones nuevas en San Francisco de Macorís y Cotuí

Las inscripciones están abiertas del 17 al 27 de marzo, pueden entrar y registrarse a continua.itla.edu.do, cumpliendo con los requisitos que son: ser dominicano, llenar el formulario solo durante las fechas en las que te abierta la convocatoria en continua.itla.edu.do, el solicitante debe adjuntar en formato digital su cedula o acta de nacimiento, así como su constancia de estudios vigente.

La oferta de esta beca muy importante para los jóvenes que están cursando educación tanto a nivel de grado pregrado y grado capacitarse, aprovechar estos cursos que les darán competencias para conseguir empleo en el mercado laboral, el rector actual quiere ampliar el alcance de ITLA en cuanto a las capacitaciones de educación continuada, que lleguen donde nunca habían llegado, ampliando las ofertas con becas y llevar el la institución a otro nivel con los acuerdos de certificaciones internacionales, así como agregar las ingenierías y maestrías dentro de las ofertas de la institución.

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