La victoria que eleva la moral de Venezuela

Manuel Diaz Aponte

No se trata de un simple triunfo en el terreno de juego sino de un compás de alegría, unión y escape de una sociedad cargada de tensión e incertidumbre.

En medio de las adversidades y de un escenario político de impacto mundial, Venezuela acaba de derrotar a los Estados Unidos en la sexta versión del Clásico Mundial de Béisbol, acontecimiento que levanta la moral y entusiasmo en esa nación suramericana.

El rostro de alegría y de lágrimas generadas por la emoción de obtener su primer triunfo en este evento deportivo, es un hito y también reconocimiento a una nación que ha parido una inmensa cantidad de jugadores estrella, incluidos miembros del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown.

Venezuela es una cantera de extraordinarios beisbolistas muchos de ellos con números y trayectorias exhibidas gallardamente en los equipos de las grandes ligas.

Tal como ocurre en la República Dominicana, los venezolanos son apasionados por el béisbol y prácticamente ese deporte es visto como una religión entre sus ciudadanos.

Una revisión de los principales diarios venezolanos proyecta lo que significa ese triunfo para todos los venezolanos abatidos por circunstancias políticas e institucionales en los últimos años.

A saber, el rotativo El Nacional tituló: ¡Qué viva Venezuela! Venció a Estados Unidos y es campeona del mundo.

¡NOCHE HISTÓRICA! Venezuela es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez, expresa El Universal.

La selección nacional de béisbol de Venezuela conquistó su primera corona en el Clásico Mundial en un partido decisivo en el LoanDepot Park de Miami, justo dos meses y medio después de que Estados Unidos atacó el país caribeño y capturara al depuesto presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes guardan prisión en una cárcel de Nueva York.

La novena venezolana la integraron:

LANZADORES

José Alvarado, LZ

Eduard Bazardo, LD

José Buttó, LD

Enmanuel De Jesús, LZ

Yoendrys Gómez, LD

Carlos Guzmán, LD

Pablo López, LD

Andrés Machado, LD

Germán Márquez, LD

Keider Montero, LD

Oddanier Mosqueda, LZ

Daniel Palencia, LD

Eduardo Rodríguez, LZ

Ricardo Sánchez, LZ

Antonio Senzatela, LD

Ranger Suárez, LZ

Ángel Zerpa, LZ

RECEPTORES

William Contreras, C

Salvador Pérez, C

INFIELDERS

Luis Arráez, 1B

Willson Contreras, 1B

Maikel García, 3B

Andrés Giménez, 2B/SS

Eugenio Suárez, 3B

Gleyber Torres, 2B

Ezequiel Tovar, SS

JARDINEROS

Wilyer Abreu, RF

Ronald Acuña Jr., RF

Jackson Chourio, CF

El jugador más valioso del Clásico Mundial de Béisbol 2026 fue el tercera base venezolano Maikel García, con 10 hits en 26 pasos por el plato, y registró un promedio de bateo de 385. En total logró 7 carreras impulsadas, un jonrón y 3 bases robadas.

Uno de los factores que incidió en el éxito del conjunto de Venezuela fue la unión y armonía que exhibieron durante el torneo, con el liderazgo de figuras claves como el receptor Salvador Pérez, el jardinero Ronald Acuña Jr, la tercera base, Eugenio Suárez y la primera base, Luis Arráez. Todos son actualmente jugadores estelares de Grandes Ligas.

Durante el torneo la delegación de República Dominicana, comandada por Albert Pujols, venció a la novena de Venezuela, 7-5, en un emocionante encuentro en Miami, quedando en el primer lugar del grupo D.

El conjunto quisqueyano y la delegación de Estados Unidos eran favoritos para obtener la medalla de oro del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La calidad y alta capacidad competitiva de los jugadores latinoamericanos quedó de manifiesto una vez más en la VI versión del Clásico Mundial de Béisbol, que tuvo de escenarios a la capital de Japón, Tokio; Houston, Texas; San Juan, Puerto Rico y la ciudad de Miami.

Equipo Dominicano

República Dominicana llevó un gran equipo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 y desde el principio era considerado favorito para alcanzar la corona, debido a su profundidad, poder ofensivo, consistencia y velocidad.

Veamos el roster completo:

Cuadro interior: Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte, Carlos Santana, Amed Rosario, Manny Machado, Jeremy Peña, Junior Caminero y Geraldo Perdomo.

Jardines:

Juan Soto, Julio Rodríguez, Fernando Tatis Jr. y Oneil Cruz.

El Pitcheo:

Cristopher Sánchez, Sandy Alcántara, Bryan Bello y Luis Severino fueron los lanzadores abridores.

Abner Uribe, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Gregory Soto, Dennis Santana, Elvis Alvarado, Edwin Uceta, Wandy Peralta, Huascar Brazobán y Albert Abreu, integraron el bullpen.

Receptores:

Agustín Ramírez

Austin Wells

Un conjunto balanceado y capacidad ofensiva pese a que el torpedero Jeremy Peña, abandonó el evento por lesión en una mano tras deslizarse.

¿Qué pasó?

Logramos pasar a las semifinales sin derrotas, pero en el histórico partido ante la novena estadounidense perdimos 2X1, en una dramática final que nos eliminó frustrando así la esperanza de estar en las finales del clásico.

Evidentemente, que la falta de agresividad en el corrido de las bases y estrategias del dirigente Albert Pujols fue determinante para que la delegación dominicana sucumbiera frente al equipo de USA. Por supuesto, el errático arbitraje nos perjudicó sensiblemente.

Respaldo de la Fanaticada

Esta nueva versión del Clásico Mundial de Béisbol fue un rotundo éxito en asistencia, ganancias para los equipos y audiencia televisiva.

Según reporte de Enrique Rojas de ESPN DEPORTES, tras los 36,190 parroquianos que colmaron el LoanDepot Park de Miami para ver la final entre Venezuela y Estados Unidos, se elevó a 1 millón, 619 mil, 839 la asistencia global al torneo de este año, superando la marca de todos los tiempos para una edición completa del torneo, que fue de un millón, 306 mil, 414, en 2023.

Precisa, además, que Tokio impuso marca para una sede, con 365,272, superando su propia asistencia del 2023 (361,976), mientras que Houston estableció el récord para una plaza de Estados Unidos, con 350,365 aficionados, mejorando la asistencia que consiguió Miami (295,850) en el clásico anterior.

El partido de semifinal escenificado entre las delegaciones de EE. UU. y República Dominicana logró una audiencia promedio de 7.369 millones de televidentes en los Estados Unidos, a través de FOX, televisora que tenía los derechos de transmisión para el evento en el país.

La movilización de millares de venezolanos en la tierra de Simón Bolívar y alrededor del mundo para celebrar el triunfo de su equipo 3-2 ante Estados Unidos, es un hermoso gesto para llevar alegría y esperanza a esa hermosa nación latinoamericana. ¡¡Felicidades a los venezolanos!!

Artículo de Manuel Diaz Aponte

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