La Procuraduría General expande a todas las jurisdicciones del país su servicio de asistencia legal a las víctimas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Durante una ceremonia encabezada por su titular Yeni Berenice Reynoso, la Procuraduría General de la República dejó oficialmente instaurada la expansión del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), con la integración de una promoción de 100 abogados defensores de víctimas y la apertura de 37 nuevas oficinas distribuidas en todo el país.

El acto contó con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), y Faride Raful, ministra de Interior y Policía. También, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y Rodolfo Valentín, director de la Defensa Pública.

Asimismo, la embajadora de Argentina en el país, María Sandra Winkler, y el cónsul general de España, Jorge Cabezas. Además, Ana Álvarez, responsable de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Además, los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público y el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho.

La actividad, celebrada en el Hotel Catalonia, inició con la interpretación del Himno Nacional y el Himno del Ministerio Público. La directora de Relevic, María Rosalba Díaz Henríquez, ofreció las palabras de bienvenida previo a que la abogada de la institución Carolina Cordero ofreciera una explicación de la naturaleza del servicio. Las palabras de agradecimiento por la promoción de los abogados fueron ofrecidas por Dayana Pozo.

La procuradora exhortó a los nuevos abogados a servir con dignidad, con calidad, con honestidad y con empatía, antes de proceder a tomar juramento a los 100 abogados que se suman a Relevic.

Afirmó que la iniciativa marca un hito en el fortalecimiento de la atención a las víctimas dentro del sistema de justicia penal dominicano, al ampliar de manera significativa la cobertura territorial y la capacidad operativa de Relevic, institución encargada de brindar representación legal gratuita, especializada y oportuna a personas que se ven afectadas por delitos, especialmente las que viven en situación de vulnerabilidad económica.

“Hoy estamos aquí para saldar una deuda histórica. Desde el primer día, hemos sostenido que debemos enfocarnos, con visión inquebrantable, en construir un Ministerio Público verdaderamente centrado en las personas”, expresó.

“Nuestra Constitución es un pacto sagrado. En su esencia, y de manera imperativa, nos manda a tutelar los derechos fundamentales y nos impone la obligación ineludible de proteger a las víctimas y a los testigos. Hoy, hacemos que esa palabra viva, respire y camine al lado de nuestra gente”, sostuvo.

Destacó que arrastra desde hace décadas la idea de expandir y fortalecer el Relevic. “Y debo confesar que muchos, sin malas intenciones, me recomendaron que no iniciara este proceso. Me decían que no se iba a poder, que era una meta demasiado ambiciosa, que era mejor invertir esos recursos y ese tiempo en otras iniciativas. Pero se equivocaron”, dijo.

“Entonces, no entendían que este no es cualquier proyecto. Este proyecto representa, de la forma más clara y profunda, la razón por la que soy fiscal: para proteger a las personas”, puntualizó.

Reynoso destacó que este camino inició con una resolución del Consejo convocando a un concurso para la formación de 100 aspirantes. “Fue un proceso integral, exigente y riguroso”, dijo.

Detalló que, luego, vino la etapa de formación, donde contaron con el apoyo de un cuerpo docente verdaderamente admirable, empeñado en sembrar en cada participante la semilla de la empatía y la excelencia jurídica.

“Y después vino el desafío logístico, una tarea verdaderamente titánica: identificar el espacio idóneo en cada distrito judicial del país. Tuvimos que equipar dignamente cada oficina, hacer los reajustes salariales correspondientes y establecer una línea gráfica que le diera identidad y rostro a esta misión”, explicó la procuradora general.

Al reconocer labores encomiables para desarrollar el proyecto, destacó la colaboración de la Dirección del Relevic, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), destacando que su respaldo en la formación y asistencia técnica ha sido clave.

“Hoy, ese sueño de dos décadas, ese proyecto que nos decían que era imposible, es una realidad poderosa y tangible que se traduce en 37 oficinas, 6 coordinaciones y 146 abogados distribuidos en todo el territorio nacional, listos para defender a quienes más lo necesitan”, señaló Reynoso.

Dijo que ya las víctimas no enfrentarán la maquinaria del proceso penal en desventaja. “Hoy les decimos que su voz es nuestra voz. Donde haya una víctima buscando refugio, allí habrá siempre un abogado representante dispuesto a demostrar que la justicia no es un privilegio de pocos, sino el derecho inalienable de todos”, manifestó.

Sary Corniel, solista de la Orquesta Musical de la Policía Nacional, interpretó “Creo en mí”. El evento contó con la amenización del saxofonista Melvin Morel y el violonchelista Fairuz Issa.

Mientras, la directora de Relevic, María Rosalba Díaz Henríquez, destacó que el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) constituye una expresión concreta del compromiso del Ministerio Público con la protección efectiva de los derechos de las víctimas y con el fortalecimiento de un sistema de justicia penal más humano, accesible y equitativo.

“Desde la dirección de Relevic asumimos con responsabilidad la misión de garantizar una representación legal gratuita, especializada y oportuna a las víctimas de infracciones penales, reconociéndolas como sujetos de derechos y actores fundamentales dentro del proceso penal”, sostuvo.

Agregó “nuestro trabajo se orienta a asegurar que cada víctima pueda ejercer plenamente sus derechos, participar activamente en el proceso penal y acceder a mecanismos de justicia y reparación del daño”.

La incorporación de los nuevos defensores técnicos fue posible tras la aprobación del concurso por parte del Consejo Superior del Ministerio Público, en su sexta sesión extraordinaria del 29 de abril de 2025, mediante resolución que autorizó la creación de 100 plazas distribuidas conforme al mapa de criminalidad y a las necesidades de las distintas jurisdicciones.

Los profesionales seleccionados cursaron un programa de capacitación especializada impartido por el Instituto de Educación Superior de la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), con formación en derechos de las víctimas, derecho penal, derecho procesal penal y victimología.

En nombre de la promoción, la abogada Dayana Pozo expresó el compromiso de los nuevos defensores de ejercer sus funciones con profesionalismo, sensibilidad y vocación de servicio, destacando que la protección de los derechos de las víctimas fortalece el Estado de derecho y contribuye a una justicia más equilibrada.

“En mi nombre y en el de mis compañeros, quiero agradecer a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien promueve el fortalecimiento del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (Relevic), como parte de su compromiso con una justicia humana, accesible y centrada en las personas”, resaltó.

Carolina Cordero, abogada del Relevic en el Distrito Nacional, quien tuvo a cargo la lectura de un boletín estadístico del Relevic, destacó el compromiso con la víctima.

Explicó que el boletín, titulado: “Tutela efectiva de tus derechos”, recoge un amplio catálogo de portafolio de servicios y además las acciones que ejercen o desarrollan los representantes legales del Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima.

“Más que un boletín, es una reafirmación de que la defensa de los derechos de las víctimas no es solo una función procesal, sino una vocación institucional”, subrayó.

En el acto también participó la directora general de Carrera, Isaura Suárez; el doctor Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo; don Francisco Díaz, cónsul general adjunto de España; Marien Montero, rectora del IES-ENMP; Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y Servio Tulio Castaño Guzmán, presidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), miembros del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales, procuradores adjuntos, de cortes y fiscales.

Representación legal de la víctima

El perfil del representante legal de la víctima combina sólida preparación técnica con vocación de servicio, sensibilidad humana y compromiso con la no revictimización. Actúan como querellantes y actores civiles dentro del proceso penal, procurando no solo la sanción del responsable, sino, también, la reparación del daño sufrido por la víctima.

El Relevic es una dependencia adscrita a la Procuraduría General de la República, creada mediante la Resolución No. 0010, de fecha 26 de febrero de 2007, con independencia funcional, y en operación desde 2008.

Su misión es defender los derechos de las víctimas ante los tribunales penales del país, garantizando igualdad procesal y el resarcimiento justo del daño.

Según el informe estadístico del Relevic, en el período 2020 al 2025, se recibieron 2,539 casos, se realizaron 22,972 audiencias y se lograron 1,182 sentencias, de las cuales se obtuvieron indemnizaciones por valor de RD$1,259, 547,502 a favor de las víctimas.

El servicio brinda apoyo legal gratuito a personas víctimas de delitos que no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado privado.

Entre los servicios que se ofrecerán en las nuevas oficinas se encuentran la orientación jurídica, representación ante los tribunales en todas las etapas del proceso penal, interposición de querellas y constitución en actor civil, solicitudes de medidas de coerción, recursos de apelación, reclamación de indemnizaciones, gestión de medidas de protección, acompañamiento en audiencias y coordinación con servicios psicológicos y sociales.

Asimismo, Relevic ofrece atención especializada a víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y víctimas de trata y tráfico ilícito, bajo un enfoque diferencial y de derechos humanos.

La expansión territorial responde a la visión institucional de acercar la justicia a las comunidades y reducir las barreras geográficas y económicas que históricamente han limitado el acceso a la representación legal de las víctimas.

La ceremonia simboliza el cumplimiento de un compromiso institucional orientado a garantizar tutela efectiva, participación activa de las víctimas en el proceso penal y acceso real a mecanismos de justicia y reparación.

