La JCE frente a su Plan Estratégico 2024-2028

Por Pablo Vicente

La elaboración del Plan Estratégico 2024-2028 por parte de la Junta Central Electoral (JCE) representa una oportunidad valiosa para seguir consolidando la institucionalidad democrática en la República Dominicana. No se trata únicamente de un documento de gestión, sino de una hoja de ruta que puede orientar el presente y proyectar el futuro de la organización electoral y de registro civil.

El país necesita que este plan sea concebido como un instrumento vivo, capaz de responder a los desafíos de una sociedad cada vez más exigente y consciente de la importancia de procesos transparentes, modernos y confiables. La credibilidad de la JCE descansa en su capacidad de inspirar confianza, y para ello es fundamental que la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación clara formen parte esencial de la planificación.

La modernización tecnológica también aparece como una prioridad ineludible. En tiempos donde la información circula de manera instantánea, la seguridad y rapidez en los registros, en la identificación ciudadana y en la transmisión de resultados electorales constituyen elementos decisivos para la legitimidad democrática.

Todo plan estratégico, y con mayor razón uno que emana de la JCE, debe construirse con un enfoque participativo. La inclusión de partidos políticos, organizaciones sociales, la academia y la ciudadanía en general permitirá que los objetivos trazados reflejen las aspiraciones colectivas. Esa apertura no solo enriquece el proceso, sino que fortalece el vínculo de la institución con la sociedad.

Otro aspecto que merece atención es la promoción de la igualdad y la inclusión. El acceso equitativo de todos los actores políticos, el impulso de la participación femenina y la incorporación de sectores tradicionalmente marginados son pasos que consolidan la democracia y la acercan más a la realidad plural del país.

La dimensión educativa de la JCE también debe reflejarse con fuerza en el plan. Formar ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades es tan importante como organizar elecciones. Una ciudadanía informada y comprometida es garantía de procesos electorales más legítimos y participativos.

Finalmente, el manejo eficiente de los recursos y la profesionalización del personal son bases que permitirán a la institución cumplir con sus responsabilidades con eficacia y visión de futuro.

El Plan Estratégico 2024-2028 puede convertirse en un faro que oriente a la JCE hacia un ejercicio institucional más fuerte, más cercano a la gente y más comprometido con los valores democráticos. La sociedad espera que este esfuerzo sea una invitación a confiar, a participar y a reconocer en la Junta Central Electoral no solo a un árbitro de elecciones, sino a un verdadero pilar de nuestra vida democrática.