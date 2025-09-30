La gran luna de octubre

No, déjese de cosas y haga algo: Despójese a como dé lugar de la camisa de fuerza de las ocho columnas cotidianas sobre esto y aquello. Aquí está octubre y ahí está su luna, imponente por encima de dichos, de causas y tragedias. Haga algo urgente, es necesario: No busque lo que pasó ayer, desprecie un instante lo que pudo haber sido: Métase irresponsablemente en el rielar de las siete o las diez, de mar y luna. Ande, no pierda tiempo en estos primeros días de octubre: Mire al cielo como si no pasara el tiempo. Sépalo: Todavía existe octubre y es más grande la luna.