- Publicidad -
Opiniones

La gran luna de octubre

Ramón Colombo30 de septiembre de 2025
3 Menos de un minuto

No, déjese de cosas y haga algo: Despójese a como dé lugar de la camisa de fuerza de las ocho columnas cotidianas sobre esto y aquello. Aquí está octubre y ahí está su luna, imponente por encima de dichos, de causas y tragedias. Haga algo urgente, es necesario: No busque lo que pasó ayer, desprecie un instante lo que pudo haber sido: Métase irresponsablemente en el rielar de las siete o las diez, de mar y luna. Ande, no pierda tiempo en estos primeros días de octubre: Mire al cielo como si no pasara el tiempo. Sépalo: Todavía existe octubre y es más grande la luna.

- Publicidad -
Ramón Colombo30 de septiembre de 2025
3 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

La Herencia Tóxica: ¿Está el PRM Condenado a Repetir la Maldición del PRD?

29 de septiembre de 2025

La ONU

29 de septiembre de 2025

Hipólito y el sueño de Doña Rosa: ¡Carolina presidenta!

29 de septiembre de 2025

Comprar en plano vs. listo para entrega en R D: ventajas, riesgos y cómo decidir con confianza

29 de septiembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!