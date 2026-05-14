La edad no maneja, la persona sí…

POR JUAN CRUZ TRIFFOLIO

Sociólogo – Comunicador Dominicano

triffolio@gmail.com

Cumplir 65 años no te quita reflejos.

Te quita dos años de vigencia en la licencia.

Así funciona el actual reglamento dominicano, y ahí está el problema.

La norma presume que después de los 65 todos somos un riesgo.

No evalúa, castiga por calendario.

Y eso tiene nombre: discriminación por edad.

Sabemos que la seguridad vial exige reglas.

Pero esas disposiciones deben apuntar al comportamiento y no, necesariamente, al calendario.

Los requerimientos relacionados con la licencia y edad deben separarse.

La edad puede activar una revisión más rigurosa pero jamás puede condicionar o reemplazar la renovación del importante documento para manejar el vehículo de motor.

La responsabilidad al conducir se demuestra al volante, no en el carnet que llevamos en la cartera.

Mientras la norma siga presumiendo lo que debería probar, el debate seguirá abierto y por tanto, continuarán existiendo personas experimentadas, frente a un volante, que pierden su licencia por una fecha, no por su forma de manejar.

Un conductor de 68 años que maneja 20,000 kms al año sin infracciones es menos riesgo que un conductor de 22 años que maneja 5,000 km con 3 multas por exceso de velocidad.

Presumir incapacidad por edad es administrativamente cómodo, pero eso no significa, de ninguna manera, que sea justo y mucho menos, efectivo.

Tal como lo ha manifestado el prestigioso y experimentado jurista: “La edad no debe presumir incapacidad”.

Y tiene razón.

El artículo 39 de la Constitución prohíbe discriminar por edad y obliga al Estado dominicano a proteger a los adultos mayores, no a prescindir de ellos.

Los datos no ayudan a sostener la presunción.

Los jóvenes de 18 a 25 años tienen la tasa más alta de accidentes de tránsito por kilómetro.

En cambio, los mayores de 65 manejan menos y por tanto, chocan menos por kilómetro y cuando colisionan, generalmente, es por fragilidad física, no por imprudencia.

Eso lo saben, hasta los llamados “chinos de Bonao”.

Ahora bien, la solución no es ignorar la edad.

El asunto es utilizar ese parámetro como señal para exigir una reevaluación médica individual, no como sustituto de la licencia de conducir.

Si es aprobado en el examen de visión, reacción y movilidad, debe renovar el documento igual que cualquier otra persona.

Mientras sigamos regulando por cumpleaños y no por capacidad, vamos a tener dos problemas: conductores aptos fuera de la vía, y conductores incapaces, además de imprudentes, dentro de ella sólo porque aún no cumplen 65.

La seguridad vial se defiende evaluando personas, no fechas.

Siendo de esa manera, ya es hora de despojarnos de ser protagonistas de tantos “gadejos y algo más”.

Qué así sea…

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