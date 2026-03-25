JCE agota primera fase para implementar norma ISO antisoborno

SANTO DOMINGO. – La Junta Central Electoral (JCE) concluyó con la primera fase de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) tras completar cinco jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a sus directivos y colaboradores.

Con estas sesiones sobre la norma ISO 37001:2025, la institución reafirma su compromiso con la integridad y la transparencia en todos sus procesos operativos y administrativos.

En estas jornadas estuvieron presentes el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo; la miembro titular Dolores Fernández Sánchez, el miembro suplente Tony Tejada, quien estuvo en representación del miembro titular Rafael Armando Vallejo Santelises; el secretario general Sonne Beltré Ramírez, así como directivos de la institución.

La sensibilización y capacitación estuvieron a cargo de la consultora Kaneko & Maquera, de Perú, contratada por la Organización de Estados Americanos (OEA), representadas por Jorge Alexander Kaneko La Rosa, gerente del proyecto, y Giuliana Kaneko La Rosa, consultora líder del equipo legal, ambos responsables de esta fase del proyecto.

Jáquez Liranzo llama a servidores a construir integridad día a día

Durante la capacitación Jáquez Liranzo enfatizó que esta iniciativa no responde a una tendencia pasajera, sino a una visión estratégica del Pleno para fortalecer el control interno y la confianza ciudadana.

El presidente de la JCE hizo un llamado a todos los servidores de la entidad a construir la integridad día a día, con el fin de consolidar una Administración pública basada en la legalidad y la transparencia total.

Expresó que una de las novedades es que la institución, siguiendo las recomendaciones de la firma consultora y de la OEA, adoptará directamente la actualización más reciente de la norma ISO 37001:2025.

Jáquez Liranzo afirmó que esta norma hace que la JCE transite a través de la prevención estructurada, con procesos estandarizados que blinden la legitimidad de los procesos electorales y de la prestación de servicios.

Asimismo, vinculó este avance con la lucha sostenida de la JCE contra la falsificación de documentos y la suplantación de identidad, delitos que han enfrentado con firmeza en los últimos años.

“Al integrar estos mecanismos sistémicos, la institución busca proteger sus dependencias nacionales e internacionales frente a redes de estafa y vulnerabilidades operativas. Con esta herramienta, la gestión no solo se audita, sino que se fortalece contra prácticas ilícitas en áreas sensibles”, apuntó el presidente de la JCE.

Consultora: objetivo se resume en prevenir, detectar y dar respuesta al soborno

Durante las sesiones, los expertos abordaron los beneficios, riesgos y desafíos de la norma ISO 37001, cuyo objetivo es elevar la gestión de la JCE hacia estándares internacionales de integridad y transparencia.

Giuliana Katherine Kaneko señaló que el objetivo central de esta norma se resume en tres principios rectores: prevenir, detectar y dar respuesta al soborno.

Manifestó que el verdadero triunfo del sistema no reside en la documentación, sino en la gestión del cambio organizacional y la voluntad de las personas.

En tanto que Jorge Alexander Kaneko destacó que este estándar se centra especialmente en la conducta humana y en la construcción de una cultura ética sólida, subrayando que el éxito del sistema depende del comportamiento de cada colaborador para cerrar espacios a la discrecionalidad y garantizar servicios de alta calidad e integridad.

Las actividades se desarrollaron los días 13, 17, 19, 20 y 24 de marzo de 2026 en el salón César Estrella Sadhalá del Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC).

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