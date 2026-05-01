Cámara de Comercio de España se consolida como referente en el impulso del comercio y la inversión bilaterales

Santo Domingo. La Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana (CAMACOESRD) celebró su Asamblea General Ordinaria en un momento trascendental de la relación bilateral en materia comercial y de inversión, reflejado en el liderazgo español en el ámbito de la inversión extranjera directa en el país, por encima de Estados Unidos, en 2025.

Durante el evento se presentaron las memorias de gestión del pasado año, en el que CAMACOESRD superó la barrera de los 400 miembros. En ellas, se incluyen informaciones que dan cuenta de la evolución en la que está envuelta hacia la tenencia de un rol más destacado como impulsora de las actividades comerciales y de inversión a través del acompañamiento de las empresas dedicadas a ellas. También a través de su participación en espacios de toma de decisión en las áreas de políticas públicas y regulaciones, donde viene ganando influencia para conectar, orientar y facilitar decisiones en momentos clave para el tejido empresarial.

Durante el último año, CAMACOESRD gestionó 1,225 consultas empresariales, un aumento de 17.6 % con respecto al periodo anterior. Detrás de ese número hay algo más relevante: la agilidad en la respuesta, claridad regulatoria y acompañamiento a las empresas socias y a las que llegan desde España para moverse con mayor seguridad en temas de inversión y comercio exterior.

“Nuestro enfoque se ha centrado en generar valor real para las empresas, no solo desde la representación, sino a través de iniciativas concretas que respondan a lo que hoy necesitan. Desde temas técnicos, como precios de transferencia, hasta información clave para su operación, hemos trabajado en acompañarlas con criterio y sentido de utilidad”, afirmó Francisco (Paco) Pérez Menéndez, presidente de CAMACOESRD.

La agenda institucional también refleja esa evolución. En 2025, la Cámara organizó más de 35 eventos que reunieron a miles de participantes, abordando temas clave como inteligencia artificial, facturación electrónica, sostenibilidad y acceso a financiamiento internacional. Fueron espacios diseñados no solo para conectar, sino para traducir tendencias en decisiones empresariales.

A nivel institucional, el avance también es evidente. La Cámara asumió la presidencia de la Eurocámara para el período 2025-2027, ampliando su capacidad de incidencia y su conexión con la agenda empresarial europea.

Este posicionamiento se complementa con las misiones comerciales, las agendas individualizadas y los espacios de conexión que han facilitado la entrada de empresas españolas al mercado dominicano, y viceversa.

Con más de un siglo de trayectoria, la Cámara avanza en una dirección clara y se posiciona como un actor que incide en la dinámica de inversión, facilita la entrada a mercado y articula oportunidades de negocio entre España y República Dominicana.

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