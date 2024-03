InterEnergy reafirma su liderazgo por la generación de energía limpia en la región

Roberto Herrera, gerente país de InterEnergy Group, entre otros ejecutivos del grupo, participó en la VI Reunión Ministerial de Energía y Clima de las Américas (ECPA), y presentó ante sus representantes las principales soluciones que posicionan a este grupo en la vanguardia del impulso de la energía limpia y movilidad eléctrica, en la región.

Bávaro, La Altagracia, La transición energética es un hecho, pero debe adecuarse a un proceso que garantice la seguridad, confiabilidad y calidad del suministro eléctrico para todos los usuarios, aprovechando para ello la diversificación de la matriz, a través de las diferentes fuentes de energía limpia, las diferentes tecnologías de almacenamiento disponible, los sistemas de medición inteligente y eficiencia energética, y el impulso de la movilidad eléctrica, entre los principales factores.

Esta fue una de las principales conclusiones que expuso Roberto Herrera, gerente país de InterEnergy Group, durante su participación en la VI Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), «Energías Renovables de las Américas: integración e innovación”, la cual contó con la participación de ministros de Energía de diversos países de la región y representantes del Gobierno de Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Todos los proveedores tenemos la responsabilidad de garantizar un suministro energético confiable 24/7, sin interrupciones a los usuarios. Desafortunadamente, cuando la integración de las renovables, que todos queremos, no se planifica correctamente en los sistemas eléctricos y se realiza de forma acelerada, ocurren situaciones que atentan contra la confiabilidad en el suministro, como hemos visto en muchos países. Algo que no es negociable es la seguridad y confiabilidad de los sistemas energéticos, y las renovables deben desarrollarse en un marco de garantía de suministro”, afirmó Roberto Herrera.

Durante su ponencia en el panel ‘Implementación Rápida de Tecnologías de Energía más Limpia y Descarbonización’, desarrollado durante la plenaria entre sector público y privado, encabezada por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, el gerente país de InterEnergy Group, puso el foco en la importancia de las tecnologías que aseguren el almacenamiento de energía para garantizar el suministro continuo cuando no hay sol ni viento (como es el caso de las sistemas de almacenamiento con baterías) entre otras tecnologías a las cuales no todos los países pueden acceder y que en el caso de República Dominicana podrían tener posibilidad como son el almacenamiento por bombeo hidráulico de agua o el hidrógeno verde, este último cuando su competitividad sea factible para ser utilizado en el futuro no muy lejano.

Precisamente, InterEnergy Group, a través de CEPM y su iniciativa CEPM Zero, que apunta a la total descarbonización de la compañía, opera el parque solar FV 3 en Bávaro, cuya principal novedad radica en la capacidad de almacenamiento en baterías (BEES) que supera los 40 MWh, la mayor de la región de Centroamérica y el Caribe.

Roberto Herrera apuntó adicionalmente a otras tecnologías que, a su juicio, es importante tomar en cuenta en este esfuerzo conjunto por la transición energética planificada, como son los reactores modulares pequeños. Esta tecnología «ahora de última generación ha sido probada y está siendo desarrollada a gran escala por el probado éxito ha tenido en varios países y presenta un prometedor futuro para ir desempeñando un rol cada vez más importante en la matriz energética de nuestras naciones, gracias a la competitividad de precio a la que contribuyen y escalabilidad en el largo plazo».

Según explicó Herrera, los reactores modulares pequeños ofrecen la posibilidad de combinar la energía nuclear de última generación con fuentes de energía alternativa, incluida la energía renovable, y son de seguridad probada, gracias a los avances tecnológicos, usan combustible de solo uso por 20 años y no producen emisiones de CO2 a la atmósfera, por lo que son grandes aliados de la descarbonización confiable.

La evolución de la nueva generación de electrodomésticos, para aprovechar en negocios y hogares las ventajas que trae el sistema de las redes inteligentes, para brindarnos información y empoderar al usuario en el control de su consumo energético, son otros ejemplos que señaló el ejecutivo, en esta línea de desarrollo tecnológico en pro de la eficiencia energética.

En definitiva, según concluyó: «De este tipo de reuniones y esfuerzo de trabajo conjunto entre sector público y privado podemos sacar grandes cosas, cómo compartir experiencias y colaborar conjuntamente en metas a corto plazo, o ‘mangos bajitos’, como es el caso de la movilidad eléctrica, la cual, combinada con energía limpia, puede contribuir drásticamente a reducir las emisiones en nuestros países».

Algunos de los representantes de este encuentro de alcance internacional tuvieron la oportunidad de visitar la primera electrolinera de la región, alimentada con energía 100% renovable, ubicada en Bávaro, y operada por Evergo, la empresa de InterEnergy Group que ha desplegado la red de estaciones de carga para vehículos eléctricos más amplia y sofisticada de la región, con presencia en República Dominicana, Panamá, México, Uruguay, Paraguay, Aruba, Puerto Rico, Jamaica y España.

Este espacio pionero cuenta con grandes atributos como es la disponibilidad de carga para un total de 29 vehículos eléctricos, mediante energía solar, además de facilidades para los usuarios, como son espacios de esparcimiento, trabajo y restaurantes, entre otros. Otro de sus novedosos servicios es la primera estación de Battery Swapping del país, mediante el cual los usuarios de motocicletas eléctricas puedan utilizar este novedoso sistema para reemplazar fácilmente la batería agotada de su vehículo por una completamente cargada.