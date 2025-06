Inteciano obtiene una de las más altas calificaciones en el examen MIR 2025

El doctor Luis Eduardo Tavarez ocupó el puesto 134 de entre 13,691 aspirantes a plazas y realizará la especialidad en cardiología

SANTO DOMINGO. – El doctor Luis Eduardo Tavarez Nicolás, egresado de la carrera de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), ocupó el puesto 134 de entre 13,691 aspirantes a plazas del proceso de Médico Interno Residente (MIR), una prueba de evaluación para acceder a la formación de especialistas médicos en España.

El MIR consiste en la evaluación, principalmente, de conocimientos mediante un cuestionario objetivo de múltiples respuestas que tiene como fin obtener una puntuación prioritaria para elegir especialidad y hospital.

Tavarez Nicolás, quien egresó de la carrera de Medicina con un promedio de 3.89 (Summa Cum Laude). Se presentó al examen MIR este 25 de enero del 2025 y fruto de su alta calificación pudo optar por la especialidad en cardiología en el Hospital Clinic de Barcelona, de la que se ofrecieron a penas 203 plazas. Cardiología fue la séptima especialidad en agotar sus plazas ofertadas, lo que la coloca como una de las más competitivas, este año solo se abrieron 9,007 plazas en total.

“Llevaba una semana en España, adaptándome al horario. Aunque había estudiado mucho, los nervios eran inevitables. Dormí hasta tarde ese día para evitar la ansiedad. Al llegar al aula, los nervios se transformaron en confianza: llevaba años preparándome, y sabía que había dado todo de mí. Salí del examen con la sensación de haber hecho lo mejor posible”, relató al recordar aquel día como si hubiera sido ayer.

El joven médico dijo que desde temprano le fascinó el corazón. “Inicialmente me interesaba la cirugía cardiovascular, ver un corazón latiendo con mis ojos fue impresionante. Pero fue estudiando para el MIR que descubrí mi pasión por la cardiología clínica. Entender el electrocardiograma (ECG), los síndromes coronarios, la fisiología… Me enamoré aún más. Por el momento, me atrae especialmente el intervencionismo coronario”, contó.

Aunque Tavarez consideró la experiencia como retadora, confesó que los resultados obtenidos fueron mucho mejor de lo esperado. “Estaba en Madrid de vacaciones y no pude evitar que se me salieran las lágrimas de la emoción. Llamé de inmediato a mi familia y seres queridos. Fue un momento de muchísima alegría”, aseguró.

Tavarez agradeció a su familia, amigos y pareja por ser una red de apoyo incondicional en medio de esta temporada. “Del INTEC quiero agradecer especialmente a la dra. Ysmenia Díez y el dr. Wilson Javierre que me introdujeron a esta especialidad tan maravillosa”, añadió el residente de cardiología.

Al hablar de su Colmena, describió sus años en el INTEC como “inolvidables”, esto incluyó grandes amistades y experiencias que le marcaron para toda la vida. “Aprendí perseverancia, disciplina y valores que me han ayudado hasta hoy, especialmente con este examen. Le guardo mucho cariño a mis profesores y a la institución”, expresó.

Actualmente, Luis Eduardo vive en Barcelona desde hace dos semanas y se adapta a una nueva etapa. “Ya comencé los trámites para incorporarme al hospital y he empezado a conocer la ciudad y a mis futuros compañeros. Aunque extraño a mi familia, estoy emocionado por esta nueva etapa”. Dijo que no solo quiere seguir conociendo Barcelona y su cultura, sino que también desea aprender catalán. “Llegar hasta aquí ha sido un logro enorme, pero esto apenas comienza”.