Inmigración ha separado 146 mil niños de sus padres, según informe

NUEVA YORK.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha separado a 146.635 niños de uno de sus padres al ser detenidos; más de 22,000 de ellos quedaron separados de ambos progenitores, según un informe de la Brookings Institution publicado este lunes.

El 36,5 % son menores de seis años, el 36,1 % tiene entre seis y 12 años, y el resto, entre 13 y 17. La situación se ha dado desde que el presidente Donald Trump volvió al poder en enero de 2025.

La nacionalidad más afectada es la mexicana, con un 53,7 %; le siguen Guatemala y Honduras, con un 15 % y un 10,7 %, respectivamente, mientras que el resto corresponde a otras etnias, entre ellas la dominicana.

Los estados con mayores detenciones son Washington D. C. y Texas. Unas 60,000 personas se encuentran detenidas, y casi 400,000 han sido trasladadas a centros de detención del ICE, según el informe.

Brookings calcula que hay 13 millones de adultos indocumentados o con estatus irregular, con protección parcial; y que, entre sus familias, se encuentran más de 4,6 millones de niños ciudadanos estadounidenses que viven con un progenitor en riesgo de deportación, incluyendo a casi 2,5 millones de niños que podrían enfrentar la detención de ambos padres.

Visited 1 times, 1 visit(s) today