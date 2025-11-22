Inicia el diálogo desde una nueva perspectiva de innovación, transformando los retos en oportunidades

Dos referentes globales del pensamiento económico y empresarial, Ricardo Ernst y Mariana Mazzucato, compartirán en la República Dominicana ideas que redefinen la forma en que gobiernos y empresas crean valor.

Santo Domingo, R.D. Noviembre 2025. – Con la celebración de la primera edición de E. León Jimenes Speaker Series, la República Dominicana se convierte en escenario de un diálogo de alto nivel sobre innovación, desarrollo y liderazgo responsable, de la mano de dos voces de referencia internacional: el académico Dr. Ricardo Ernst, profesor de la Escuela de Negocios McDonough de la Universidad de Georgetown y experto en cadenas de valor globales, y la reconocida economista Dra. Mariana Mazzucato, autora, conferencista y asesora de gobiernos en políticas de innovación, inversión pública y crecimiento inclusivo.

En un entorno global marcado por disrupciones tecnológicas, tensiones geopolíticas y crecientes demandas sociales, la jornada propone una conversación honesta sobre cómo los países, las empresas y las instituciones pueden transformar la incertidumbre en oportunidad a través de la colaboración, el diseño de políticas inteligentes y la construcción de modelos de negocio más resilientes y sostenibles.

“Queremos que Speaker Series sea más que un evento: que sea un punto de inflexión. Que la República Dominicana y toda la región puedan escuchar, debatir y proyectar el tipo de liderazgo que necesitamos para construir economías más humanas, productivas y sostenibles”, expresó Jorge Aguayo, presidente de la Junta Directiva de E. León Jimenes.

Un espacio para repensar el valor, la productividad y el desarrollo

La participación de Mazzucato y Ernst aporta al país una mirada complementaria y estratégica sobre el rol del sector público y privado en la creación de valor:

Mariana Mazzucato ha impulsado a nivel internacional la discusión sobre el papel del Estado emprendedor, la misión pública y la necesidad de alinear las inversiones con objetivos de impacto social y ambiental. Su enfoque invita a gobiernos y empresas a pasar de la lógica de la extracción de valor a la de co-creación de valor , impulsando sistemas de innovación que beneficien a toda la sociedad.

ha impulsado a nivel internacional la discusión sobre el papel del Estado emprendedor, la misión pública y la necesidad de alinear las inversiones con objetivos de impacto social y ambiental. Su enfoque invita a gobiernos y empresas a pasar de la lógica de la extracción de valor a la de , impulsando sistemas de innovación que beneficien a toda la sociedad. Ricardo Ernst, por su parte, ha dedicado su trayectoria a estudiar y asesorar sobre cadenas de suministro, logística y competitividad en mercados emergentes. Su visión ayuda a comprender cómo las organizaciones pueden fortalecer sus cadenas productivas, gestionar el riesgo y diseñar modelos de colaboración que eleven los estándares de productividad y mejoren la resiliencia ante crisis globales.

A través de conferencias magistrales y espacios de conversación, los expertos abordarán temas como: la articulación entre políticas públicas, innovación y crecimiento inclusivo; las nuevas dinámicas de las cadenas de valor globales y su impacto en economías emergentes; el liderazgo necesario para impulsar transformaciones estructurales desde las empresas, el Estado y la sociedad civil; y la importancia de una visión ética y de largo plazo en la toma de decisiones.

Consciente de la relevancia de democratizar el acceso a estas ideas, E. León Jimenes Speaker Series contará con una transmisión digital posterior al evento, que estará disponible para estudiantes, docentes, emprendedores, profesionales, líderes empresariales y servidores públicos de todo el territorio nacional.

Esta apertura digital busca multiplicar el alcance de la experiencia y convertirla en una herramienta de formación continua para quienes tienen en sus manos la toma de decisiones en instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales. De esta manera, E. León Jimenes Speaker Series se posiciona como una plataforma que conecta el conocimiento global con las realidades y desafíos específicos de la República Dominicana y la región.

“Nuestro compromiso es seguir creando espacios donde las mejores ideas del mundo se encuentren con el talento local. Creemos en el poder del conocimiento aplicado, en la conversación honesta y en el liderazgo que se ejerce con propósito y responsabilidad”, agregó Aguayo.

Con esta primera edición, E. León Jimenes Speaker Series reafirma su propósito de acercar el conocimiento al ciudadano, inspirar nuevas formas de pensar el liderazgo y seguir construyendo una cultura de progreso basada en la educación, la innovación y la ética.

La iniciativa se suma al legado de E. León Jimenes en el impulso a la cultura, la educación y el desarrollo institucional del país, y se proyecta como un punto de encuentro periódico para debatir las grandes preguntas que marcarán el futuro de la República Dominicana y de la región.

La iniciativa se suma al legado de E. León Jimenes en el impulso a la cultura, la educación y el desarrollo institucional del país, y se proyecta como un punto de encuentro periódico para debatir las grandes preguntas que marcarán el futuro de la República Dominicana y de la región.

