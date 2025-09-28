Ingratitud y traición: las grietas morales de nuestra convivencia

Un amigo que desaparece cuando ya no necesita tu ayuda. Un político que traiciona a su mentor por un cargo. ¿Qué tienen en común? La ingratitud como estrategia.

Las bendiciones de Dios no distinguen entre vínculos: se derraman sobre amigos, esposos, padres e hijos. Pero también alcanzan, paradójicamente, a los malagradecidos, a quienes traicionan la confianza que se les ha brindado. ¿Qué sentido tiene esta paradoja? Tal vez nos recuerda que la gracia divina no es recompensa, sino oportunidad. Y que incluso el ingrato está llamado a redimirse.

La ingratitud es uno de los pecados más corrosivos del alma humana. No solo niega el beneficio recibido, como advertía Séneca, sino que lo disimula, lo olvida y, peor aún, lo traiciona. El ingrato no tiene memoria, y en esa amnesia moral se incuban las peores formas de deslealtad. Eric Hoffer lo expresó con crudeza: “La gente ingrata que muerde la mano que los alimenta, normalmente lame las botas de quien los patea”. No hay mayor miseria que la del corazón que traiciona por conveniencia.

Quien traiciona en favor de otro no será bien mirado ni por el beneficiado. La traición, como acto, no genera respeto: solo temor o desprecio. Y sin respeto, no hay vínculo que perdure. La ingratitud y la traición van de la mano, como sombras gemelas que se proyectan sobre quienes ayudan, confían o aman. Son enemigos de la lealtad, y por tanto, enemigos de toda convivencia justa.

Nuestra sociedad está plagada de estos fantasmas. Pululan en los partidos políticos, en las empresas, en los vínculos familiares. En nombre del ascenso económico o del poder, muchos actúan con indelicadeza, rompen pactos, mancillan lechos, traicionan ideales. San Pablo lo advirtió: “Que todos respeten el matrimonio; el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará” (Hebreos 13,4). Pero ¿quién juzga hoy la infidelidad, la traición, la ingratitud? ¿Quién se atreve a denunciarla sin ser acusado de ingenuidad?

La traición no se justifica, decía Maquiavelo. Y, sin embargo, se normaliza. Se perdona, pero no se olvida. Porque el daño que causa no es solo emocional: es estructural. Destruye amistades, familias, negocios, comunidades. Genera desajustes profundos en quienes la sufren, que la viven como una pérdida irreparable.

¿Es posible volver a confiar en quien nos traiciona? Tal vez. Pero no sin cicatrices. La confianza rota no se recompone con palabras, sino con actos sostenidos. Y, aun así, queda la memoria del agravio. Por eso, más que perdonar, necesitamos prevenir. Cultivar la gratitud como valor, enseñar la lealtad como virtud, denunciar la traición como quiebre ético. ¿Podemos construir una sociedad justa si normalizamos la traición? ¿Qué cultura estamos cultivando cuando el agradecimiento se ve cómo debilidad?

El ingrato no tiene memoria. Su alma es un terreno árido donde no germina el recuerdo del bien recibido. La ingratitud y la traición no son solo fallas personales. Son síntomas de una cultura que ha perdido el sentido del vínculo, del compromiso, de la reciprocidad. Recuperarlo es tarea urgente. Porque sin lealtad, no hay comunidad. Y sin comunidad, no hay democracia.

La gente ingrata muerde la mano que la alimenta y lame las botas de quien la patea. Es común la ingratitud en la familia y la traición en la política. ¿Es posible el perdón?”

Lic. Luis Ma. Ruiz Pou

luisruis47@gmail.com