Industrias San Miguel presenta su balance ambiental

En el marco de sus 21 años en República Dominicana, la empresa destaca la reducción de un 16% en el consumo de agua, la optimización de 3,500 toneladas de plástico y las metas sostenibles proyectadas hacia el 2030.

Santo Domingo, 2 de junio de 2026 – En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Industrias San Miguel (ISM) presentó un balance de sus acciones ambientales más significativas, reafirmando su compromiso a largo plazo a través de metas ecológicas concretas y medibles para los próximos años. Lo que inició como una apuesta por refrescar el día a día de los dominicanos, hoy representa una evolución corporativa guiada por la responsabilidad ambiental, donde cada paso se enfoca en una decisión consciente de operar de forma eficiente, responsable y sostenible, reduciendo la huella ecológica y generando valor compartido para el país.

«En nuestros 21 años en el país, entendemos que crecer implica una responsabilidad mayor. Cada tonelada de plástico reducida, cada litro de agua reutilizado o cada árbol sembrado es una acción concreta para optimizar recursos», afirmó Mario Medina, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de ISM. «Reafirmamos una visión donde la sostenibilidad y la innovación avanzan de la mano, asegurando que el crecimiento de la empresa marche en sintonía con el futuro de la República Dominicana».

En el ámbito de la gestión del recurso hídrico, ISM ha implementado un moderno sistema de recuperación de aguas residuales en su planta de Santiago Rodríguez. Este proceso permite reutilizar el agua en operaciones secundarias como torres de enfriamiento, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, logrando reducir en un 16% el consumo de agua en la producción, con la meta proyectada de alcanzar un 25% de disminución para el año 2030.

Esta estrategia de conservación hídrica se complementa con iniciativas de seguridad hídrica y saneamiento ambiental en comunidades vulnerables. En alianza con actores locales, se ha contribuido a la instalación de infraestructuras clave para la gestión del recurso, como tanques de almacenamiento de 50,000 litros en La Guama y La Patilla, la construcción de acueductos comunitarios y la mejora ambiental de los entornos escolares, garantizando la preservación y el mantenimiento óptimo de estos sistemas hídricos.

En cuanto a la economía circular y la gestión de residuos sólidos, la empresa ha evitado colocar en los últimos 8 años más de 3,500 toneladas de plástico en el mercado mediante la optimización en el diseño de preformas y tapas, fijando el objetivo de evitar 7,000 toneladas adicionales para el 2030. Estos esfuerzos se potencian mediante alianzas estratégicas con organizaciones como NUVI, Recolectiva y EcoRed para acelerar la transición hacia la valorización de residuos.

Además, las jornadas de conservación de espacios naturales y cuerpos de agua han movilizado a más de 1,000 voluntarios a lo largo de los últimos cinco años, logrando recolectar un histórico de 2,135.90 toneladas de desechos.

Por su parte, la educación ambiental representa uno de los pilares más dinámicos de la empresa a través del programa de logística inversa escolar «Reciclatón».

Tras una primera edición en 2025 que movilizó a más de 17,000 estudiantes y recuperó 12,000 libras de plástico —que ISM transformó en inversión directa para infraestructura verde y tecnología de los centros participantes—, la empresa desarrolla actualmente en este 2026 la segunda edición del programa. Esta nueva etapa proyecta la participación de más de 30,000 estudiantes y una meta de recuperación superior a las 20,000 libras de plástico, sumándose a las charlas de sensibilización ambiental que ya han instruido a unos 27,000 alumnos sobre reciclaje y correcta disposición del PET.

En lo que respecta a la conservación forestal, ISM realizó recientemente con éxito una masiva jornada de reforestación que sumó la plantación de 5,500 árboles de especies nativas en una acción conjunta con instituciones gubernamentales y académicas. Asimismo, somos padrinos del Roblillo en la iniciativa Misión Rescate Lista Roja – Alianza por la Biodiversidad y la Conservación, reafirmando nuestro compromiso con la protección de los ecosistemas. De cara al 2030, la empresa asumió formalmente el compromiso de sembrar 7,500 árboles adicionales de variedades protectoras y endémicas como Caoba Criolla, Caoba Hondureña, Mara, Palo Blanco, entre otras, consolidando un modelo orientado a mitigar el cambio climático y proteger la biodiversidad para las próximas generaciones.

Con este balance de acciones y metas proyectadas hacia el 2030, el compromiso de Industrias San Miguel con la preservación del entorno crece y se consolida como un eje relevante de su gestión.

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