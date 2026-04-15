Industriales llaman a fortalecer agenda estratégica para el desarrollo productivo del país

Santo Domingo. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reafirmó la necesidad de impulsar acciones estratégicas que fortalezcan el desarrollo productivo nacional, durante la celebración del Encuentro Industrial titulado “Acciones Estratégicas para el desarrollo productivo de la República Dominicana”, con la participación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón.

El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, destacó que el desarrollo industrial constituye una base fundamental para el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad y la sostenibilidad del país. Subrayó que la industria dominicana ha sido históricamente un pilar clave, no solo por su aporte al producto interno bruto y al empleo formal, sino también por su rol en la articulación del tejido productivo y el abastecimiento del mercado interno.

Al tener la conferencia central, Sanz Lovatón indicó que el desarrollo productivo del país cuenta hoy con una plataforma productiva y logística más sólida, así como con una mejor estabilidad institucional, confianza internacional y una cercanía estratégica con Estados Unidos.

Asimismo afirmó que fortalecer la industria significa más empleos de calidad, mayor soberanía económica y una inserción más estratégica en la economía global, temas que desde el Gobierno se están abordando en colaboración con el sector privado, las academias y la cooperación internacional.

Durante su intervención, Brache señaló que el contexto internacional actual, marcado por presiones en los costos energéticos, tensiones geopolíticas y desafíos logísticos, impacta la competitividad de las empresas, lo que obliga a repensar los modelos de producción e inserción en los mercados globales.

Enfatizó que se hace necesaria la construcción de consensos y el impulso de políticas públicas efectivas que permitan enfrentar los retos estructurales del país. Indicó que temas como la energía, el entorno regulatorio, la formalidad y el empleo de calidad deben ocupar un lugar central en la agenda nacional.

No obstante, resaltó las oportunidades que tiene la República Dominicana en el actual escenario global, como la reconfiguración de las cadenas de suministro, la cercanía a mercados estratégicos y la estabilidad institucional, factores que pueden favorecer el desarrollo de una industria más innovadora y sostenible.

El presidente de la AIRD valoró la presencia del ministro Sanz Lovatón como una señal de articulación entre el sector público y privado, destacando que solo a través de una visión compartida y de acciones coordinadas será posible consolidar un desarrollo productivo más robusto e inclusivo.

Finalmente, reiteró que fortalecer la industria no es un objetivo sectorial, sino una apuesta país, al señalar que el crecimiento industrial se traduce en más empleo formal, mayor inversión y progreso para toda la República Dominicana.

La actividad concluyó con un panel conducido por Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, en el que Sanz Lovatón respondió preguntas de los participantes, reafirmando: “Buscamos una industria más productiva, más competitiva y sostenible y esa transformación solo es posible trabajando juntos”.

Visited 1 times, 1 visit(s) today