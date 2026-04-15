New York y las ferias inmobiliarias que impulsan la inversión en RD

Por Lic. César Fragoso. Asesor Inmobiliario

En el mundo inmobiliario hay lugares y momentos donde las oportunidades se concentran de manera especial. New York se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de esos escenarios claves para la inversión en bienes raíces de la República Dominicana.

Las ferias inmobiliarias que se celebran en esa ciudad no son simples eventos promocionales. Son verdaderos puntos de conexión entre desarrolladores, instituciones financieras y miles de dominicanos e inversionistas extranjeros que buscan asegurar su futuro a través de una propiedad.

En cada feria, la dinámica es clara: alta asistencia, múltiples opciones de proyectos y un ambiente donde el comprador tiene la posibilidad de comparar, analizar y tomar decisiones en un mismo lugar. Esa combinación genera un nivel de actividad que no se ve en el día a día del mercado.

La experiencia reciente ha demostrado que estas ferias en New York logran resultados extraordinarios. En pocos días se gestionan miles de solicitudes, se concretan numerosas reservas y se movilizan importantes montos en financiamiento inmobiliario.

Un ejemplo de este dinamismo lo vimos hace apenas unos días con la feria realizada por el Banco de Reservas, donde se registraron cifras récords en aprobación de préstamos hipotecarios. Este tipo de resultados confirma la confianza que existe en el sector.

Las tasas de interés preferenciales que se ofrecen en estos eventos representan uno de los principales atractivos. Muchos compradores aprovechan estas condiciones para acceder a financiamientos que, fuera del contexto de feria, serían más limitados.

Además, los plazos y facilidades de pago se ajustan de manera estratégica para incentivar la inversión. Esto permite que personas que estaban indecisas o en proceso de evaluación, finalmente den el paso hacia la adquisición de una propiedad en República Dominicana.

Dentro de este escenario, Punta Cana continúa consolidándose como el destino más atractivo. Su crecimiento sostenido, su proyección internacional y la alta demanda turística la convierten en una de las zonas más seguras para invertir.

No se trata solo de comprar una propiedad en un destino turístico. Se trata de invertir en una zona donde la valorización, la ocupación y el desarrollo de infraestructura trabajan a favor del inversionista.

Las ferias inmobiliarias en New York también tienen un valor especial para la diáspora dominicana. Representan una oportunidad de invertir en su país sin necesidad de viajar, con asesoría directa y condiciones claras.

Es importante destacar que este fin de semana desde viernes 17 y hasta el domingo 19 de este mes de abril, se estará celebrando una nueva edición de la feria Dominican House Fest en el Radio Hotel de la ciudad de New York, un evento que reunirá importantes propuestas inmobiliarias de la República Dominicana.

Si Dios lo permite, estaré presente en esta feria, orientando a todos aquellos interesados en conocer las oportunidades que ofrece actualmente el mercado inmobiliario dominicano.

Es importante entender que en estos eventos no solo se venden propiedades. Se toman decisiones que impactan el patrimonio familiar, la planificación financiera y, en muchos casos, el futuro de varias generaciones.

Por eso, quienes participan en estas ferias deben hacerlo con una mentalidad clara: informarse, comparar y aprovechar las condiciones que solo están disponibles por tiempo limitado.

En bienes raíces, el momento adecuado puede marcar la diferencia. Y para muchos inversionistas, ese momento suele encontrarse precisamente en una feria inmobiliaria.

cesarfragoso75@hotmail.com

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