El Índice Mensual de Actividad Manufacturera de marzo se ubica en 60.7

Santo Domingo. – En marzo de 2026, el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) se ubicó en 60.7. Este índice está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega. Los resultados mayores a 50 corresponden a una mayor actividad con relación al mes anterior. Estas diversas variables se ubicaron sobre esta línea de 50.0.

El comportamiento en marzo de 2026 fue impulsado por el volumen de ventas el cual se ubicó en 61.2; volumen de producción ubicado en 61.7; empleo, ubicado en 60.6; inventario de materias primas, ubicado en 58.7; y plazo entregas suplidores, también ubicado en 58.7.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de marzo 2025 a marzo 2026.

Cuadro

Índice Mensual de Actividad Manufacturera Ajustado por Factor Estacional

Marzo 2025- Marzo 2026

Es importante comprender que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo. Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior, en cambio, resultados menores indican una menor actividad en relación al mes anterior.

Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.

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