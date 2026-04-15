Banco Lafise consolida su transformación en país con crecimiento y especialización de bancas

El Banco Múltiple Lafise presentó sus resultados de gestión del año 2025, en el que destaca un crecimiento del 74 % en sus utilidades netas, que ascendieron a US$2.11 millones. Asegura que estos resultados son el fruto de una profunda transformación organizacional basada sobre la especialización de sus unidades de negocio y un salto tecnológico sin precedentes.

Brian Paniagua, gerente general de la institución, explicó que el éxito del año está solventado en decisiones estratégicas claras. “Durante 2025, evolucionamos nuestra estructura para responder con mayor agilidad. Diversificamos los negocios personales y corporativos, permitiéndonos un enfoque especializado que se tradujo en ingresos acumulados por US$39.78 millones”.

Indicó que en los cimientos de la transformación un hito fundamental del periodo fue la presentación de Lafise Digital, una plataforma que marca un antes y un después en la relación con el cliente.

Sostuvo que esta evolución tecnológica ha ido de la mano con una expansión física estratégica, con la apertura de nuevas sucursales en San Isidro y Punta Cana, que amplían la capilaridad del banco en zonas de alto impacto económico.

Los vicepresidentes de la entidad resaltaron los pilares de esta nueva etapa. Juan Vicente, de Banca Corporativa, destacó la agilidad lograda en el acompañamiento a grandes proyectos nacionales.

En tanto, Claudia Espinal (Banca Persona y PYME) subrayó el éxito de nuestra cartera hipotecaria, incrementando en un XX %, vs. 2024.

Franklin Escalona (Tesorería) reafirmó la solidez de la institución, que mantiene un índice de morosidad de apenas 1.17 %, uno de los más saludables del mercado.

Enfocado en 2026, Banco Lafise reafirma su compromiso de seguir la construcción de una banca moderna, accesible y eficiente, que consolide a República Dominicana como un mercado clave para el Grupo LAFISE en la región.

Sobre Banco Múltiple Lafise

Banco Múltiple Lafise es una institución financiera líder en la región, con más de una década de presencia en el mercado dominicano. Forma parte del Grupo LAFISE, un holding empresarial moderno y diversificado, con presencia en 12 países.

Grupo LAFISE, fundado en 1985, destaca por brindar soluciones financieras sin fronteras, que incluyen banca, puestos de bolsa, banca de inversión, seguros, agroexportación, almacenes de depósito, inversiones y administración de fondos de capital de riesgo.

Con operaciones en Centroamérica, Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, España y República Dominicana, el Grupo cuenta con más de 200 oficinas y una fuerza laboral superior a los 7,000 colaboradores, reafirmando su compromiso con el dinamismo y la integración de los mercados globales.

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