Tregua al borde del abismo: el mundo pendió de una decisión del presidente Trump

Por Salvador Holguín, diciendo lo que otros callan.

El mundo estuvo, literalmente, a minutos de presenciar un punto de no retorno. Una chispa más en el tablero geopolítico y hoy estuviéramos hablando de una guerra de proporciones impredecibles. Sin embargo, en un giro tan dramático como revelador, el presidente Donald Trump decidió frenar los bombardeos contra Irán justo antes de que venciera su ultimátum. No fue un acto de debilidad del jefe de Estado de EEUU Donald Trump sino una jugada estratégica cargada de presión, cálculo y poder. La decisión no es menor ni casual: su objetivo es la reapertura total, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, una arteria vital por donde fluye aproximadamente el 20% del petróleo que mueve la economía global. Controlar Ormuz es tener en las manos el pulso energético del planeta. Y eso, Washington lo sabe.

El líder Donald Trump habló claro: suspendió por dos semanas los ataques que proyectaban devolver a Irán a la edad de piedra, siempre y cuando garantizaran ese paso. Es decir, una tregua condicionada, vigilada y con reloj en cuenta regresiva. Por su parte, Irán aceptó… pero no se rindió. El mensaje de Estados Unidos fue contundente: la guerra sigue viva y cualquier error sería respondido con fuerza total. En otras palabras: no hay paz, hay pausa. Y esa diferencia es clave.

Las negociaciones se trasladaron a Islamabad, con la mediación de Pakistán, en un escenario donde la diplomacia intenta hacer lo que las armas no han logrado: contener el caos. Pero que nadie se equivoque, las tropas siguen en alerta, los intereses siguen enfrentados y la tensión sigue intacta, ya que no se ha podido lograr un entendimiento entre las partes en la primera intentona.

Todavía no estamos exentos de una desgracia mundial durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, debido a que se dio una reunión con el vicepresidente de EEUU James David Vance, la cual duró más de 20 horas y no se pudo llegar a un acuerdo de paz definitivo, lo que ha provocado que Donald Trump decidiera bloquear a los buques que intenten entrar o salir de Irán por el estrecho de Ormuz y ordenó a la Armada interceptar a los que hayan pagado un peaje a Irán para circular por el estrecho ya que esta tasa es ilegal, el bloqueo abarca la totalidad de la costa iraní.

Aquí no hay ingenuidad posible. Estados Unidos afirma haber cumplido sus objetivos militares y menciona una propuesta de 10 puntos presentada por Irán como base de negociación. Pero la historia enseña que, en conflictos de esta magnitud, lo que se dice en la mesa no siempre coincide con lo que se ejecuta en el terreno. Lo verdaderamente alarmante es otra cosa: el mundo entero dependió de una sola decisión. Así de frágil es la estabilidad global. Un botón, una orden, un cálculo… y el planeta cambia de rumbo en fracción de segundos. Esa es la realidad cruda de la geopolítica actual, donde los intereses energéticos, militares y estratégicos pesan más que la paz duradera.

Hoy hay una tregua. Mañana, nadie lo garantiza. Estas dos semanas no son un descanso: son una cuenta regresiva. Un periodo donde se definirá si prevalece la diplomacia o si, por el contrario, el mundo entra en una nueva fase de confrontación abierta. Porque cuando la guerra se detiene “temporalmente”, lo que realmente está ocurriendo es que se está reorganizando. Y en ese reacomodo, el mundo entero sigue en vilo.

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