Industria de Cruceros continúa en auge: RD recibe diez nuevas embarcaciones en su itinerario

Puerto Río Haina, SDO.- La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), calificó como trascendental la llegada de diez nuevos cruceros por primera vez a la República Dominicana, a través de las distintas terminales portuarias.

APORDOM informó que, dentro del itinerario de cruceros, los que vendrán al país por primera vez son: Aida SOL, de la línea Aída; Cel Xcel, de Celebrity Cruiser; Brilliant Lady, de Virgin Voyager; Brilliant OTS, de MSC Cruises; Rhapsody, de Royal Caribbean; Carnival Legend, de Carnival Cruiser; Majestic Princess y Coral Princess, de Princess Cruises; NCL Getawey y NCL Joy, de Norwegian Cruises Line.

De su lado, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, resaltó la gran importancia del arribo de nuevos barcos, ya que esto consolida la confianza que tienen las líneas de cruceros en nuestro país como destino ideal para la visita de los viajeros por nuestras diferentes zonas costeras.

En el reporte de llegada de los cruceristas en el mes de noviembre la institución portuaria detalló que llegarán 67 buques, segunda mayor cantidad este año, siendo Taíno Bay la de mayor recepción con 40, seguida por Amber Cove con 23 y Cabo Rojo con 4.

La Autoridad Portuaria Dominicana, mediante notificación, reiteró que de acuerdo a lo establecido en cuanto al calendario de proyección de llegada de cruceristas, las fechas seleccionadas pueden cambiar debido a las condiciones del clima y modificaciones en las rutas determinadas por las líneas de cruceros.

-Características específicas de los barcos

Aida SOL cuenta con 253.3 metros de eslora con capacidad de navegación de 21.8 nudos.

Cel Xcel tiene capacidad para 3,260 pasajeros y 1,400 tripulantes.

Brilliant Lady: capacidad para 2,762 pasajeros y 1,150 tripulantes, con eslora de 278 metros.

Brilliant OTS: 2,152 pasajeros y capacidad de navegación de 25 nudos.

Majestic Princess: 330 metros de eslora, capacidad para 3,560 pasajeros y 1,346 tripulantes.

Coral Princess: capacidad para 2,000 pasajeros con 294 metros de eslora y velocidad de navegación de 21.5 nudos.

Rhapsody: navegación de 23 nudos, con 279 metros de eslora y capacidad para 2,040 pasajeros.

NCL Getawey: capacidad para 3,963 pasajeros, con 326 metros de eslora y 22.5 nudos de velocidad de navegación.

Carnival Legend: capacidad de 2,124 pasajeros, 930 tripulantes, 293 metros de eslora y velocidad de navegación de 22 nudos.

NCL Joy: cuenta con 333 metros de eslora, con capacidad para 3,776 pasajeros y 1,821 tripulantes.

