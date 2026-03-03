INDRHI avanza dragado del drenaje Pontón en Cotuí; beneficia 36,000 tareas arroceras

COTUÍ, Sánchez Ramírez-. Productores del distrito municipal Angelina, en este municipio, manifestaron satisfacción con las labores de dragado del drenaje Pontón, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRHI, acción que impacta positivamente en la producción de unas 36,000 tareas arroceras.

Las labores se ejecutan con un equipo pesado tipo anfibio dispuesto por la entidad hídrica, logrando extraer hasta el momento alrededor de 32,400 metros cúbicos de sedimentos, recopilados para formar una obra de contención tipo muro para evitar el paso del agua hacia tareas que ya están sembradas y permitiendo que áreas que estuvieron completamente inundadas puedan ser destinadas a la producción.

La rehabilitación del drenaje Pontón, que tiene 18 kilómetros de longitud, se realiza en coordinación con el Ministerio de Agricultura y la Junta de Regantes Presa de Hatillo.

Bartolo Rodríguez Brito, encargado de la subzona del distrito municipal de Angelina por el Ministerio de Agricultura, destacó que en dicha demarcación se cultiva el 80% del arroz que se produce en toda la provincia Sánchez Ramírez, manifestando el valor de estos trabajos que brindarán fluidez de las aguas de lluvia.

En tanto, el gerente general de la Junta de Regantes Presa de Hatillo, Abel Mota, manifestó que con el área que se han dragado hasta la fecha, se benefician unas 8,000 tareas correspondientes a toda la parte alta. “Agradecemos la intervención del gobierno, en las personas de Olmedo Caba, del INDRHI, y de Oliverio Espaillat, ministro de Agricultura, quienes están comprometidos con nosotros y lo demostraron con el inicio de estos trabajos, que es una respuesta al sector arrocero, porque el nivel de sedimentos en el drenaje era alto, por lo que el agua no fluía en el cauce, sino que se desbordaba”, refirió.

También los productores Fidel Hidalgo y Antonio Hurtado compartieron mensajes de valoración de las acciones de limpieza que han removido los sedimentos, indicando que las acciones les permitirán producir más y en calidad. Del INDRHI trabajan permanentemente en las labores Alexis Almonte, director de la regional Yuna – Camú; Cristiano Liz, encargado de la división de Riego de Cotuí, y Atanasio Sierra, supervisor de Equipos Pesados.

Visited 4 times, 4 visit(s) today