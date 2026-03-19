Hito Médico en RD: El Dr. Pedro Ureña en Unidad Moderno – MCA realizan los primeros estudios de microcirculación cardíaca con tecnología CoroFlow

Santo Domingo, D.N, República Dominicana. Marzo del 2026 .En un avance sin precedentes para la salud cardiovascular en el país, el Dr. Pedro Ureña y su equipo de especialistas, con la colaboración de Reminter y tecnología de Abbott Vascular, realizaron con éxito los primeros tres estudios de función coronaria avanzada utilizando el sistema CoroFlow.

Este procedimiento marca un antes y un después para los pacientes que sufren de dolor de pecho (angina), pero cuyos cateterismos tradicionales no muestran obstrucciones en las arterias principales. Hasta ahora, estos pacientes quedaban sin un diagnóstico claro. Gracias a tecnología de vanguardia proporcionada por Abbott Vascular, es posible detectar anomalías en los vasos sanguíneos más pequeños del corazón (microcirculación).

Justicia diagnóstica para el paciente dominicano

El Dr. Ureña y su equipo aplicaron este protocolo en tres pacientes, logrando identificar con precisión el origen exacto de sus síntomas mediante el uso de guías de presión y flujo de alta sensibilidad.

¿Por qué es una noticia trascendental?

Diagnóstico de lo «invisible»: Permite ver lo que un cateterismo común ignora: la disfunción microvascular y el vasoespasmo coronario.

Tratamiento a la medida : Al identificar el problema real, los pacientes reciben medicación específica, mejorando su calidad de vida y evitando infartos futuros.

Al identificar el problema real, los pacientes reciben medicación específica, mejorando su calidad de vida y evitando infartos futuros. Liderazgo Regional: Con este paso, el equipo del Dr. Ureña coloca a la República Dominicana al nivel de los principales centros de excelencia de Europa y Estados Unidos.

«Nuestra meta es que ningún paciente se vaya a casa con dolor y sin respuestas. Con CoroFlow, finalmente podemos ver el panorama completo del corazón», destacó el equipo médico tras concluir los procedimientos.

Este logro reafirma el compromiso de la medicina dominicana con la innovación y el bienestar de cada ciudadano, transformando la incertidumbre en diagnósticos precisos y esperanza de vida.

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