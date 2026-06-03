Hieren a cuatro dominicanos a tiros y puñaladas en el Alto Manhattan

NUEVA YORK.- Cuatro dominicanos, entre 18 y 20 años, resultaron heridos el pasado fin de semana en la avenida Fort Washington con la calle 162, en el sector de Washington Heights, en el Alto Manhattan, área donde residen cientos de familias quisqueyanas.

Tres de ellos recibieron disparos y otro fue apuñalado. La policía informó que el tiroteo se produjo tras una discusión, y el pistolero huyó y es perseguido.

La identidad de las víctimas no fue proporcionada por las autoridades, quienes fueron trasladados a hospitales del área.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente puede llamar a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers. nypdonline.org o en X @NYPDTips. Las llamadas serán confidenciales.

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