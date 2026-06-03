- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Hieren a cuatro dominicanos a tiros y puñaladas en el Alto Manhattan

Ramón Mercedes3 de junio de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Cuatro dominicanos, entre 18 y 20 años, resultaron heridos el pasado fin de semana en la avenida Fort Washington con la calle 162, en el sector de Washington Heights, en el Alto Manhattan, área donde residen cientos de familias quisqueyanas.

Tres de ellos recibieron disparos y otro fue apuñalado. La policía informó que el tiroteo se produjo tras una discusión, y el pistolero huyó y es perseguido.

La identidad de las víctimas no fue proporcionada por las autoridades, quienes fueron trasladados a hospitales del área.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente puede llamar a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org o en X @NYPDTips. Las llamadas serán confidenciales.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes3 de junio de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Gobernadora NY reafirma su apoyo reelección del congresista Espaillat D-13

3 de junio de 2026

Candidata al Congreso NY Ávila Chevalier pedía confiscar propiedad privada, abolir la Policía, las fronteras y cárceles

3 de junio de 2026

En cinco meses 2026 en EE. UU. se registran 16,187 muertes por balas y 9,427 heridos

2 de junio de 2026

Prevé impacto económico US$3.000 millones por Copa Mundial de la FIFA; hispanos con gran presencia

2 de junio de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!