Grupo Puntacana es reconocido como “Person of the Year 2026” y “Young Marketers 2026” en Cannes Lions Dominicana

Punta Cana, La Altagracia. – Grupo Puntacana celebra el reconocimiento otorgado a varios colaboradores de sus departamentos de Marketing y Relaciones Públicas durante la edición 2026 de Cannes Dominicana, iniciativa vinculada al prestigioso festival internacional Cannes Lions, que anualmente reconoce la excelencia y creatividad en la industria de la comunicación, publicidad y marketing.

Entre las distinciones fue galardonado Manuel Sajour, director ejecutivo de Marketing de Grupo Puntacana, a quien se le entregó el reconocimiento “Person of the Year 2026”, honor que resalta su trayectoria, liderazgo y contribución al desarrollo de la industria del marketing y la comunicación en República Dominicana.

Asimismo, Stephanie Rodríguez, coordinadora junior de Mercadeo, y Rolando Devers, coordinador junior de Multimedia, obtuvieron el segundo lugar con el premio Plata en la categoría Young Marketers. Como parte del proceso de esta competencia, también participaron Elizabeth Dotel, coordinadora de Comunicaciones y Branding; Elena Ginebra, coordinadora de Relaciones Públicas; Eric Rodríguez, diseñador gráfico y Ashley Ochoa, coordinadora de Creación de Contenido, quienes formaron parte del equipo durante distintas etapas, logrando avanzar hasta la semifinal.

La categoría Young Marketers consistió en el desarrollo de una propuesta estratégica y creativa en respuesta a un brief enfocado en una problemática social de alto impacto. El reto invitaba a los participantes a reflexionar sobre cuál valor humano debería promover la industria de la publicidad y el marketing dominicano en 2026 para contribuir a mejorar situaciones que afectan al país, como los feminicidios, el abuso infantil, la corrupción y la erosión social.

Los participantes contaron con apenas 48 horas para conceptualizar y desarrollar una campaña integral, la cual posteriormente fue presentada ante un jurado conformado por diez destacados profesionales de la industria, incluyendo directores de agencias y representantes de importantes empresas nacionales como Banco Popular, Banreservas y CCN.

Durante la competencia, Grupo Puntacana estuvo representado por varios profesionales de los equipos de Marketing y Relaciones Públicas, reafirmando así su compromiso con el impulso del talento joven, la creatividad y la innovación dentro de la industria.

El brief de esta edición destacó el poder de la comunicación como herramienta para construir cultura y transformar realidades sociales, desafiando a los participantes a crear propuestas honestas, estratégicas y accionables con potencial de generar impacto real en la sociedad dominicana.

Con estos reconocimientos, Grupo Puntacana continúa fortaleciendo su liderazgo como empresa impulsora del desarrollo creativo, la excelencia profesional y la innovación en la comunicación y el marketing en República Dominicana.

Sobre Grupo Puntacana

Grupo Puntacana es una empresa pionera del desarrollo turístico en la región Este de República Dominicana. Desde hace 56 años impulsa un modelo de turismo sostenible, con programas de innovación social y ambiental que han sido reconocidos a nivel nacional e internacional. Su visión ha permitido crear una comunidad próspera, promoviendo la cultura local, la conservación ambiental y la generación de oportunidades económicas en la zona.

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