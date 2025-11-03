Grand Sirenis Punta Cana Consolida su Liderazgo en Sostenibilidad con un Portafolio de Certificaciones Internacionales

Uvero Alto, Prov. La Altagracia, noviembre de 2025.- Grand Sirenis Punta Cana, parte de la cadena española Sirenis, fortalece su compromiso integral con el turismo responsable al mantener y renovar un portafolio de certificaciones globales que validan su excelencia en gestión ambiental, calidad operativa y apoyo comunitario. Estas distinciones, integradas en el programa Sirenis Sostenible reflejan un enfoque holístico que equilibra estilo de vida, innovación y preservación del ecosistema de Uvero Alto.

Nuestro compromiso se evidencia en múltiples sellos internacionales que abarcan desde la eficiencia operativa hasta la protección ambiental:

ISO 9001:2015®: Acredita nuestro sistema de gestión de calidad, asegurando procesos eficientes y un servicio excepcional que supera expectativas de huéspedes y colaboradores.

EarthCheck®: Valida el uso eficiente de energía y agua, la reducción de residuos y el apoyo activo a la comunidad local, con métricas que demuestran un impacto positivo anual.

Bandera Azul®: Reconoce la gestión impecable de residuos sólidos, la calidad del agua y la protección de flora y fauna local, garantizando playas seguras y biodiversidad vibrante.

Green Key®: Certifica nuestra responsabilidad ambiental en operaciones turísticas, desde el uso de productos ecológicos hasta la minimización de impactos en el ecosistema costero.

“Estas certificaciones no son solo sellos de aprobación, sino el motor de nuestro compromiso con un turismo que nutre el planeta y enriquece vidas. En Grand Sirenis, cada acción es un paso hacia un entorno próspero y sostenible”, afirmó Carlos Batani, director de Operaciones de Grand Sirenis Punta Cana.

Las certificaciones, integradas dentro del programa Sirenis Sostenible, posicionan a Grand Sirenis como un modelo de sostenibilidad integral y se complementan con alianzas estratégicas, como nuestra planta solar fotovoltaica y la colaboración con GPPA® para turismo regenerativo que nos ayuda a controlar y mejorar nuestra huella de carbono preservando el medio ambiente para las futuras generaciones.

Sobre de Grand Sirenis Punta Cana Resort

Grand Sirenis Punta Cana Resort, parte de la cadena española Sirenis, es un referente en turismo sostenible, comprometido con ofrecer experiencias únicas mientras protege el entorno natural de Uvero Alto. Con certificaciones globales y programas de conservación, el resort trabaja para que este paraíso caribeño brille para las generaciones futuras.

