Gobierno entrega RD$50 millones en créditos a 232 prestatarios en Constanza

Constanza, La Vega.– El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) entregó este martes RD$50 millones en créditos a 232 prestatarios de este municipio, como parte de los fondos de emergencia autorizados por el presidente Luis Abinader para apoyar a los afectados por la tormenta Melissa.

Durante el acto, el director de PROMIPYME, Fabricio Gómez Mazara, destacó que la institución ha abierto nuevas oportunidades para microempresarios y emprendedores en todo el país, en cumplimiento del compromiso del presidente Abinader, quien ha colocado a las MiPymes en el centro de las políticas públicas.

“En consonancia con la Ley 488-08, llegamos con una misión clara como brazo aliado del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM): impulsar la inclusión financiera, facilitar el acceso al crédito y ofrecer servicios no financieros de asistencia técnica y capacitación”, afirmó Gómez Mazara.

Recordó además que, desde su llegada a la institución en noviembre de 2023, ha realizado personalmente más de 45 visitas territoriales para entregar créditos como los otorgados en esta ocasión.



“Nos llena de orgullo decir que hemos desembolsado un total de RD$13,250 millones, de los cuales el 51 % ha beneficiado a negocios liderados por mujeres. Invitamos a todos a conocer más detalles y completar sus formularios de solicitud en nuestro portal www.promipyme.gob.do”, añadió.

En el cierre del acto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor ‘Ito’ Bisonó, resaltó que las microempresas representan el 89 % del tejido empresarial del país, razón por la cual la visión del presidente Abinader, del MICM y de PROMIPYME es fortalecer este segmento para seguir impulsando el desarrollo y la productividad nacional.



Se refirió también a las medidas dispuestas por el Gobierno para garantizar el abastecimiento en las comunidades afectadas.

Bisonó valoró el rol de la mujer en la economía, al señalar que cuando se incorpora a los procesos productivos “su impacto es determinante”. Destacó, además, que tanto el MICM como PROMIPYME están dando el ejemplo al canalizar estos fondos de emergencia destinados especialmente para los afectados por la tormenta Melissa.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez Cabreja, mientras que Estefany Victoriano Lagares ofreció las palabras de agradecimiento en nombre de los prestatarios.

