Gobierno continúa entrega de compensaciones a productores de Hato Nuevo Cortés, en Azua

Azua-. Dando continuidad a la entrega de indemnizaciones que realiza el gobierno a productores cuyos cultivos han resultado afectados por el embalse de la presa Montegrande, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) pagó este sábado RD$9,706,000.00.

El director ejecutivo de la entidad, Olmedo Caba Romano, señaló que los recursos económicos son entregados por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, en cumplimiento a compromisos asumidos con los agricultores para el funcionamiento de la gran obra hidráulica.

“Con esta nueva entrega de fondos por parte del Gobierno Central a productores del distrito municipal de Hato Nuevo Cortés, suman RD$17 millones, 600 mil lo que hemos entregado aquí a 19 agricultores por afectaciones de sus productos, y más adelante continuaremos con la captación de terrenos para su reubicación”, informó el funcionario.

De su lado, la gobernadora provincial, Minerva Navarro, refirió que esos agricultores no están solos y que el Gobierno del presidente Abinader está para respaldarlos y apoyarlos.

El acto de entrega contó con la asistencia, además, de la senadora de Azua, Lía Díaz; la diputada Grey Pérez, el director de la Junta Municipal de Hato Nuevo Cortés, Fausto Feliz. De parte del INDRHI acompañaron al director ejecutivo, el subdirector Aquías Guzmán; el director de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego, Juan Carlos Nova; el director de Fiscalización, Elvis Payano; el asesor medioambiental Juan Fulvio Ureña; Manuel Pineda, director regional en Barahona, y técnicos del departamento de Derecho de Vía.

Montos totales de pagos a comunitarios

El titular del INDRHI indicó que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha desembolsado un total de RD$604 millones por concepto de indemnización a los parceleros y comunitarios de la zona de influencia de la presa Montegrande.

De ese monto, corresponden 343.1 millones a pagos por indemnización de cultivos; 83.2 millones por adquisición de terrenos para comunitarios; 45.3 millones por compensación de la tierra de Monte Grande; 29.4 millones por concepto de contribución de sustento a comunitarios, así como 103 millones que están siendo destinados a la construcción del sistema de riego optimizado en las parcelas entregadas para que puedan retomar la actividad agropecuaria para su sustento.