Gobierno anuncia que citas para certificación del Plan Piloto ya se pueden agendar en línea

Santo Domingo.– A partir de este lunes, los ciudadanos podrán agendar en línea la cita para la certificación o verificación vehicular del Plan Piloto, un proceso que anteriormente solo se efectuaba de forma presencial. Esta modalidad permitirá eliminar intermediarios, facilitar el acceso al servicio y que los propietarios gestionen el agendamiento directamente a través de la plataforma.

El anuncio fue realizado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al término de la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Raful explicó que este nuevo sistema de agendamiento digital garantiza un proceso más eficiente y transparente, evitando cualquier tipo de alteración. Indicó que los detalles de su funcionamiento serán ampliados este martes, a las 11:00 a.m., en el Palacio de la Policía Nacional.

Asimismo, el general Juan Gabriel Gautreaux Martínez, director de tecnología de la Policía Nacional, detalló que los usuarios podrán acceder al servicio a través del portal servicios.pn.gob.do , donde podrán realizar la solicitud, efectuar el pago en línea, cargar los documentos requeridos y agendar una cita para acudir al centro de inspección. Posteriormente, recibirán la certificación electrónica.

Una vez agendada la cita, los vehículos deberán ser llevados al Plan Piloto en el Distrito Nacional, o a la Dirección Regional Cibao Central, en Santiago de los Caballeros.

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