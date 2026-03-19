Gobierno a través de Propeep entrega vivienda a familia de escasos recursos económicos afectada por incendio en el sector de Pueblo Nuevo en San Cristóbal

Por Emmanuel Solano

San Cristóbal.-Por disposición del presidente Luis Abinader la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) entregó este jueves una vivienda completamente remozada y equipada a una familia de escasos recursos económicos del sector Pueblo Nuevo, en esta ciudad.

La intervención del Gobierno se produjo luego de que la casa resultara destruida por un incendio, situación que motivó una respuesta inmediata para restablecer condiciones dignas a la familia afectada.

La entrega fue encabezada por el director de la entidad, Robert Polanco, quien destacó el compromiso del Gobierno en llevar soluciones concretas a las comunidades que más lo necesitan, especialmente en casos de emergencias.

Polanco resaltó que está acción corresponde al compromiso asumido por el presidente Abinader durante la celebración del Gobierno Contigo, en esta ciudad.

«Trabajamos cumpliendo la palabra empeñada por el juego presidente Luis Abinader, atendiendo grandes proyectos como soluciones puntuales que devuelven dignidad a la gente» precisó Polanco.

De su lado, la presidenta de la Junta de Vecinos, Simón Bolívar, Maritza Niña, agradeció al presidente Luis Abinader, por la construcción y entrega de esta vivienda que fue solicitada en el marco de la celebración del «Gobierno Contigo».

Mientras que la familia integrada por Enrique Nova y Fátima Capellán, le dieron la gracias al presidente Abinader, a Robert Polanco, y demás autoridades por convertir un momento triste y sin esperanza, a un momento de alegría y con esperanza.

La vivienda intervenida cuenta con una construcción de 80.56 metros cuadrados, distribuidos en sala, comedor, cocina, dos habitaciones, baño, galería y área de lavado.

Además fue rehabilitada la casa de forma estructural y entregada completamente amueblada, garantizando condiciones dignas para sus beneficiarios.

Entre los trabajos realizados figuran el pañete de toda la casa, la sustitución de muros afectados por el incendio, pintura general, colocación de pisos, cambio total del techo y la instalación de puertas y ventanas nuevas y se realizó una intervención integral del baño.

El acto de entrega contó con la participación de la gobernadora civil provincial, Pura Casilla, la presidenta de la Junta del sector Simón Bolivar, Maritza Nina; Mauricio Mañón, presidente de la Junta vecinos del sector de Pueblo Nuevo y miembros de la Unión General de Juntas de Vecinos, entre otros

líderes de la sociedad civil de esta localidad.

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