Gobernadora NY reafirma su apoyo reelección del congresista Espaillat D-13

NUEVA YORK.- La influyente y popular gobernadora de este estado, Kathy Hochul, reafirmó su apoyo a la reelección del congresista Adriano Espaillat (D-13), destacando su liderazgo, capacidad de gestión y resultados concretos en favor de las familias trabajadoras de la Gran Manzana.

“Espaillat ha logrado resultados concretos para mejorar la vida de las familias neoyorquinas, es una voz fundamental para nuestras comunidades en el Congreso para traer beneficios”, expresó Hochul.

Resaltó el trabajo conjunto realizado con Espaillat para impulsar importantes proyectos de desarrollo económico y revitalización comunitaria en El Bronx y el Alto Manhattan, incluyendo la histórica remodelación del Kingsbridge Armory, la iniciativa de desarrollo económico más ambiciosa para El Bronx en décadas.

Hochul y Espaillat gestionaron una inversión de US$100 millones para la transformación del emblemático complejo, mientras NYC aportó otros $100 millones, elevando la inversión pública inicial a $200 millones.

Kingsbridge Armory será “un motor económico para las familias trabajadoras de El Bronx”, y se espera que genere $2,900 millones y cree miles de empleos bien remunerados.

Tanto la gobernadora y el congresista presentaron US$12.5 millones para la creación del Dominican Center for the Arts and Culture en el Alto Manhattan, iniciativa que busca preservar y promover la historia, cultura y aportes de la comunidad dominicana en NY.

Representa una de las inversiones culturales más importantes dirigidas a la diáspora dominicana en EE. UU. Hoy día, dicho Centro cuenta con US$40 millones gestionados por Espaillat, y está en una etapa muy avanzada.

En el plano internacional, fueron a la República Dominicana para fortalecer la cooperación bilateral entre NY y la nación caribeña y se promovieron acuerdos e iniciativas en áreas de comercio, desarrollo económico, intercambio cultural, turismo, educación y cooperación institucional, reforzando los vínculos históricos entre NY y la comunidad dominicana.

Espaillat, primer domínico-estadounidense elegido al Congreso federal, ha sido una figura clave en el fortalecimiento de las relaciones entre NY y la diáspora dominicana, así como en la promoción de inversiones y oportunidades para las comunidades inmigrantes.

El respaldo de Hochul se suma a una amplia coalición de apoyo que incluye a la fiscal general de NY, Letitia James; la presidenta del Concejo Municipal de NYC, Julie Menin; del contralor de la ciudad, Mark Levine, decenas de sindicatos, oficiales electos, organizaciones comunitarias y dirigentes demócratas locales y nacionales.

La primaria demócrata para el Distrito 13 se celebrará el próximo 23 de junio. La votación anticipada será del 13 al 21 de junio de 2026. Para encontrar su centro de votación, visita: https://findmypollsite.vote. nyc/?utm_source

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