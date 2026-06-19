FundoVida continúa jornada «Leer para no olvidar»

Santo Domingo Este, RD.— Como parte de la jornada de motivación a la lectura y en conmemoración de un nuevo aniversario de la gesta gloriosa de Junio, 1959, la Fundación Dominicana por la Vida, Inc. -FundoVida- realizó concurrido encuentro educativo con los niños y niñas del sector Maquiteria.

La actividad tuvo como eje central la epopeya de Constanza, Maimón y Estero Hondo, donde un nutrido grupo de dominicanos y latinoamericanos hizo presencia en Constanza con el propósito de poner fin a la dictadura que Rafael Leónidas Trujillo Molina impuso por 31 años.

Durante el transcurso de la jornada, los asistentes recibieron un folleto ilustrativo sobre el hecho histórico y patriótico, encabezado por el comandante de origen cubano Delio Gómez Ochoa.

El material de lectura en referencia resaltó la valentía, dignidad y patriotismo de los expedicionarios, quienes llegaron por el aeropuerto militar de la referida población cibaeña para luego penetrar en las escarpadas montañas de la Cordillera Central, enfrentando al régimen trujillista pese a la inferioridad numérica y de armas.

Alrededor de 35 niños, en compañía de 10 padres, se mantuvieron atentos durante toda la explicación.

Los facilitadores de FundoVida hicieron énfasis en el ejemplo y el accionar de los integrantes de la llamada «Raza Inmortal de Junio de 1959», calificándolos como símbolo de sacrificio por la libertad y la democracia dominicana.

La lectura como herramienta de identidad

Al concluir la actividad, los organizadores enfatizaron la necesidad de leer constantemente para ampliar conocimientos sobre efemérides trascendentales de la República Dominicana.

«Mantener viva nuestra identidad como pueblo y fortalecer la conciencia histórica nacional sólo es posible si los niños conocen de dónde venimos«, expresaron los directivos de la fundación.

La jornada cerró con un mensaje de motivación a la lectura y un compartir: los asistentes disfrutaron de un exquisito bizcocho y un suculento refrigerio.

Los organizadores dejaron el compromiso de repetir este tipo de encuentro educativo en fecha no lejana, como parte del programa permanente de formación ciudadana que impulsa FundoVida en diferentes planteles escolares de Santo Domingo Este.

Con iniciativas como esta, la Fundación Dominicana por la Vida, Inc. busca que la memoria de junio de 1959 no quede en los libros y los folletos, sino que se siembre en la conciencia de quienes serán los custodios del país mañana.

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