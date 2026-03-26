Fundación Rica y el PNUD impulsan estudio sociodemográfico para fortalecer el desarrollo humano desde las comunidades

Santo Domingo. – La Fundación Rica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aunaron esfuerzos para implementar un estudio sociodemográfico en las comunidades de Básima y Los Arroyones, en el municipio de Villa Altagracia, con el objetivo de fortalecer el diseño de acciones que mejoren la calidad de vida de las personas.

Esta iniciativa conjunta busca comprender de manera más profunda las realidades y desafíos que enfrentan las familias en estos territorios, donde persisten brechas en el acceso a oportunidades económicas, servicios sociales, educación, empleo digno y condiciones adecuadas de vivienda. A través del levantamiento de información en hogares, se generarán datos actualizados y territorializados que permitan orientar intervenciones más efectivas y centradas en las personas.

El estudio contempla la recopilación de información en 400 hogares, así como el análisis de variables clave para el desarrollo humano. Los resultados se traducirán en herramientas prácticas, como un tablero digital interactivo y un informe técnico con recomendaciones, que facilitarán la toma de decisiones basadas en evidencia.

“En Fundación Rica creemos firmemente que el desarrollo comienza por las personas. Este esfuerzo conjunto con el PNUD nos permite escuchar directamente a las comunidades, comprender sus necesidades y orientar nuestras acciones hacia soluciones que generen oportunidades reales”, expresó Julio Virgilio Brache Álvarez, presidente de la Fundacion Rica.

En tanto, Ana María Díaz, representante residente del PNUD, agradeció la confianza del Grupo Rica y destacó que “poner a las personas en el centro del desarrollo implica contar con información que refleje sus realidades. Este trabajo conjunto nos permitirá generar evidencia sólida para impulsar políticas e iniciativas que respondan a las necesidades de las comunidades”.

Esta alianza refleja el compromiso compartido de ambas instituciones de promover un desarrollo más inclusivo y sostenible, donde la generación de conocimiento y la articulación de actores contribuyan a cerrar brechas y ampliar oportunidades, sin dejar a nadie atrás.

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