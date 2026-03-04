- Publicidad -
María Isabel Hernández, Carmencita de Bisonó, Angélica Benítez de Ginebra, Sara Bermúdez y Graciela Barceló
Salud

Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez celebra actividad en honor a los 68 niños operados en 2025

Como parte de su Programa de Cardiología Pediátrica

PRIMICIAS DIGITAL4 de marzo de 2026
6 1 minuto de lectura

Santo Domingo, D.N 03 de marzo del 2026. La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez realizó una emotiva actividad dedicada a los 68 niños intervenidos quirúrgicamente  del corazón durante el año 2025, como parte de su Programa de Cardiología Pediátrica.

El acto se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cardiovascular Mons. Nicolás de Jesús López Rodríguez  de CEDIMAT, con la presencia de voluntarias, invitados especiales, colaboradores y familias beneficiadas por el programa.
Durante la actividad, la señora Angélica Benítez de Ginebra, presidente de la fundación,  destacó la importancia del Programa de Cardiología Pediátrica, resaltando su impacto en la vida de niños de escasos recursos que requieren intervenciones de alta complejidad. Asimismo, enfatizó el alcance social de la iniciativa y la invaluable colaboración de padrinos y donadores, cuyo respaldo ha sido fundamental para hacer posible cada cirugía.
María Isabel Hernández, Carmencita de Bisonó, Angélica Benítez de Ginebra, Sara Bermúdez y Graciela Barceló
Angélica Benítez de Ginebra, presidente de la fundación, acompañada de madrinas, voluntarias, niños operados del corazón y familiares
Michele Morales, Sandra Sebelén y Kathy Heinsen
Emilia Emma Fernández y María Rosa Guerra
Isabella Castillo, Lía Ginebra y Paula Jiménez
July Lomba, Julia Álvarez de Simó y Raysa Mejía
Padre Melvin Arias y Vicky Acra
Santos Fernández, Ruth Fernández, Carolina Fermín y Jesús Enmanuel Fernández
Millie Vargas junto a la niña Leila Díaz y personal de entretenimiento
Gabriela y Mariel Aybar
El evento fue un espacio de celebración, gratitud y reflexión sobre el compromiso colectivo que ha permitido devolver esperanza y calidad de vida a decenas de familias dominicanas.
Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo del padre Melvin, quien ofreció un mensaje cargado de fe y reconocimiento al esfuerzo conjunto de médicos, voluntarios, aliados y benefactores que sostienen esta noble causa.
La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras reafirma su compromiso de continuar ampliando el acceso a servicios de salud cardiovascular pediátrica, trabajando para que ningún niño quede sin atención por falta de recursos.
