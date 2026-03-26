Frente Amplio rechaza contrarreforma laboral y llama a defender conquistas históricas de los trabajadores

Santo Domingo, RD. – La Comisión de Asuntos Laborales del Frente Amplio expresó su firme rechazo a las propuestas de reforma laboral impulsadas por sectores empresariales, las cuales calificó como una “contrarreforma regresiva” que pone en peligro derechos fundamentales de la clase trabajadora dominicana.

La organización política, advirtió que las iniciativas planteadas constituyen un grave retroceso histórico, al intentar desmontar conquistas logradas tras décadas de lucha.

Entre las principales medidas cuestionadas se encuentran la eliminación de la cesantía laboral, la ampliación del período de prueba del primer empleo de tres a seis meses, y la modificación del artículo 80 del Código de Trabajo para eliminar el plazo de diez días en el pago de prestaciones laborales, sustituyéndolo por un esquema indefinido,

Señaló además que estas propuestas responden a una lógica de precarización del empleo y de debilitamiento de los mecanismos de protección de los trabajadores.

“La cesantía no es un privilegio, sino una garantía mínima frente al despido”, afirmó Efraín Sánchez Soriano, titular de la referida comisión de asuntos laborales del FA, advirtiendo que su eliminación dejaría a los empleados en situación de total indefensión.

Asimismo, consideró que extender el período de prueba afectaría especialmente a la juventud trabajadora, al fomentar condiciones laborales inestables sin garantías reales de permanencia. De igual forma, alertó sobre los riesgos de eliminar el plazo para el pago de prestaciones, lo que podría dar paso a prácticas abusivas y evasión de responsabilidades por parte de los empleadores.

El Frente Amplio denunció que estas iniciativas cuentan con respaldo en sectores del Congreso Nacional, lo que a su juicio refleja una desconexión entre la representación política y los intereses del pueblo trabajador.

Ante este panorama, la organización hizo un llamado a la unidad de las organizaciones sindicales, sociales y democráticas para enfrentar lo que definió como una ofensiva estructural en favor del gran capital al tiempo que instó a promover jornadas de orientación y movilización en los municipios y provincias del país.

Visited 5 times, 5 visit(s) today