Frank Rainieri recomienda priorizar el sueño antes que el interés monetario

Santiago de los Caballeros. Ante líderes del sector público y privado, incluida la vicepresidenta Raquel Peña; instituciones financieras y referentes del empresariado nacional, Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana y reconocido promotor del desarrollo turístico dominicano, encabezó el Almuerzo Empresarial de CAPEX, titulado «Construyendo Futuro desde la Visión Empresarial».

Rainieri motivó al Cibao y al país a emprender y liderar el cambio que la República Dominicana necesita, para cuya evolución se requiere del peso de visionarios del sector privado.

“La visión y perspectiva de los políticos tienden a ser diferente a la del empresariado. Eso nos obliga a liderar los cambios para que esto no se llene de populistas, cuya agenda siempre será contraria a la del desarrollo del sector empresarial”, expresó.

Miguel Lama, presidente de FUNCAPEX, ofreció las palabras de apertura, subrayando que las grandes historias de desarrollo no nacen por improvisación, sino de la capacidad genuina de sostener una visión por décadas más allá de los retos.

«El desarrollo sostenible de una nación no lo construye una sola ciudad ni un solo sector. Lo construyen personas e instituciones capaces de pensar a largo plazo, crear confianza y transformar territorios completos», señaló Lama, quien destacó los lazos históricos de la familia Rainieri con Santiago para trazar una línea entre su visión y lo que hoy representa Punta Cana para el presente y progreso del país.

El valor de la perseverancia

Frank Rainieri compartió con el auditorio los retos que significaron el desarrollo de los proyectos e iniciativas que sirvieron de cimientos para construir a Punta Cana como destino turístico, entre estos, las limitaciones del sector público.

“Comprendí que el camino no sería fácil y que no podía depender del Estado para sacar adelante el proyecto y, efectivamente, no fue fácil. Estaba nadando contra la corriente, con solo la perseverancia a mi favor”, enfatizó el exponente.

Asimismo, el influyente empresario y fundador de Grupo Puntacana valoró el levantamiento de un liderazgo empresarial visionario en Santiago en la década de 1960 y de iniciativas, como la Corporación Zona Franca de Santiago, que surgieron a pesar del contexto complejo en el que se desarrollaron.

Además, Rainieri dio a conocer el rostro humano del Grupo Puntacana, destacando que su filosofía a la hora de conformar equipos de trabajo es guiada por la dignidad, el bienestar y la unión.

“Con respeto, admiración, cercanía, uno puede sacar tanto de la vida”, comentó, a lo que agregó que no cree en los privilegios y favoritismos que, en sus palabras, hacen mucho daño.

El almuerzo contó con el respaldo de Corporación Zona Franca Santiago, AFP Siembra, Seguros Universal, Banco Popular, Revista Mercado, Alaver, Interval, Grupo Pedreira, Asociación Cibao, United Capital y Calcalí Coffee.

El evento ratifica el rol de CAPEX como espacio de articulación del empresariado del norte del país, que en 15 años de trayectoria ha beneficiado a más de 47,000 personas a través de la formación, los eventos empresariales y proyectos de impacto regional.

Acerca de Frank Rainieri



Pionero en el desarrollo del Turismo en la Región Este, la extensa trayectoria de Rainieri incluye hitos como la fundación del Punta Cana Club en 1971, junto al empresario norteamericano Ted Kheel, y la creación del primer aeropuerto comercial internacional y privado del mundo, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Su liderazgo le ha valido reconocimientos como el Presidential Citation Award otorgado por el presidente Ronald Reagan en 1985, el Lifetime Achievement Award de la Caribbean Hotel & Resort Investment Summit y, más recientemente, la Orden Estrella de Italia por parte del Gobierno italiano en 2024.

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