Francisco Domínguez Brito: “El PLD se debate ideológicamente entre la derecha de moda y la Justicia Social”.

SANTO DOMINGO.- Francisco Domínguez Brito afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana debe abrir una reflexión profunda sobre su identidad ideológica y definir con claridad qué representa ante la sociedad dominicana.

“El PLD nació como un partido de liberación nacional. Nuestra prioridad siempre han sido los más pobres, los que viven en los barrios y en el campo cargando carencias y limitaciones. Nuestra misión es crear oportunidades, preparar a sus hijos mediante una educación de calidad y construir las condiciones para que cada persona pueda progresar y vivir con dignidad”, expresó.

Francisco Domínguez Brito señaló que el PLD debe reafirmar su compromiso con la justicia social, el Estado de derecho, las libertades individuales, el crecimiento económico y el fortalecimiento de las empresas como generadoras de empleo y bienestar.

Advirtió, sin embargo, que en el mundo avanza una derecha de moda que promueve respuestas simples a problemas complejos y que muchas veces se sustenta en el miedo, la confrontación y la división.

“La llamada mano dura al margen de la ley, los crímenes de Estado, el autoritarismo o el uso de los símbolos patrios para descalificar a quienes piensan diferente no forman parte de nuestra esencia. Tampoco el odio contra los inmigrantes ni la promoción de prejuicios como instrumento político”, sostuvo.

Aseguró que la identidad histórica del PLD ha estado vinculada al respeto de la dignidad humana, los valores familiares, la protección del medio ambiente, la transición energética, la democracia y la institucionalidad.

“Creemos en la educación porque libera a las personas. Combatimos la ignorancia porque es la herramienta preferida de quienes pretenden manipular a los pueblos. Juan Bosch nos enseñó que la política debe elevar la conciencia ciudadana, no degradarla”.

Finalmente, afirmó que el PLD debe decidir con claridad cuál es su camino. “No podemos continuar enviando mensajes confusos o contradictorios. Los partidos que olvidan sus principios terminan perdiendo su identidad. Es tiempo de definir quiénes somos y qué futuro queremos construir para la República Dominicana”.

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