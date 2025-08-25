Fiscalía de Ciudad Juan Bosch cita al periodista Logan Jiménez Ramos tras denuncia de dirigente comunitaria

Santo Domingo Este. – El periodista y director del multimedio La Voz Sin Censura, Logan Jiménez Ramos, denunció que ha sido citado por la Fiscalía de Ciudad Juan Bosch para este lunes en la mañana, debiendo comparecer en el Destacamento PN de Los Frailes, tras una acusación presentada en su contra por la señora Santa Lugo, presidenta del residencial Palmeras del Este y administradora del residencial El Sembrador I, quien lo señala de supuesta agresión verbal.

Asimismo explicó que esta acción citación responde a las constantes denuncias que ha realizado contra los camiones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, los cuales, según afirma, se suben a las aceras del residencial El Sembrador I, en violación a la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Esta práctica —aseguró— no solo daña las vías peatonales, sino que también pone en riesgo la seguridad de los transeúntes y refleja la falta de control de las autoridades municipales, y de seguridad que laboran en el área.

El periodista señaló que estas denuncias han causado el malestar de la señora Lugo, quien en múltiples ocasiones ha reaccionado con insultos, agresiones verbales y descalificaciones en su contra, especialmente en grupos de WhatsApp comunitarios donde participan cientos de residentes. Según su testimonio, Lugo ha llegado a calificarlo de “mentiroso” y a negar públicamente los hechos denunciados, a pesar de que asegura contar con fotografías, testimonios y evidencias que respaldan sus publicaciones.

“Cada vez que denuncio el irrespeto a la ley por parte de los camiones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, la señora Santa Lugo inicia ataques personales en mi contra. Ahora acude al Ministerio Publico con acusaciones infundadas, lo que constituye un claro intento de intimidación hacia mi labor como periodista”, expresó Jiménez.

El profesional de la comunicación también advirtió que Lugo ha contado con el apoyo del señor Franklin Santos, vecino del mismo residencial Palmeras del Este, quien presuntamente se ha sumado a la campaña de descrédito con expresiones ofensivas, improperios y palabras soeces dirigidas en su contra.

De igual manera destacó que, lejos de amedrentarlo, esta situación reafirma su compromiso de seguir denunciando cualquier práctica que atente contra la seguridad, la convivencia ciudadana y el respeto a la ley.

“La citación en el Destacamento de Los Frailes no me hará retroceder. Seguiré cumpliendo con mi deber de informar y defender los intereses de la comunidad. La libertad de prensa no puede ser pisoteada por intereses particulares ni por presiones comunitarias”, enfatizó el director de La Voz Sin Censura.

Asimismo, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a todos los colegas periodistas de la República Dominicana, al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), a la Sociedad de Medios Digitales, al Círculo de Periodistas de Fuentes Militares, al Comité Dominicano de los Derechos Humanos y al Defensor del Pueblo, la Federación Internacional de Periodistas, (FIP), para que estén atentos y eviten que las voces que se dedican a la defensa de las comunidades no sean silenciadas, aplicando artificios y estratagemas.

También, llamó la atención de las autoridades municipales para que asuman su responsabilidad en el cumplimiento de la Ley 63-17, asegurando que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este tiene la obligación de ordenar el tránsito, proteger las aceras y garantizar la seguridad peatonal.

Finalmente, reiteró su confianza en la objetividad del Ministerio Público, al tiempo que defendió la importancia de la libertad de expresión y de prensa como pilares de la democracia y como garantías esenciales para que la ciudadanía reciba información veraz sobre los problemas que afectan a sus comunidades.