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Félix Peguero gira visita a la Liga Mexicana

PRIMICIAS DIGITAL1 de junio de 2026
1 1 minuto de lectura
SANTO DOMINGO (Licey.com).- El asistente de la gerencia general, Félix Peguero, realizó una provechosa visita a la Liga Mexicana de Béisbol donde aprovechó para estrechar lazos, dar seguimiento continuo al talento del equipo en ese circuito y fortalecer las relaciones internacionales.

La iniciativa forma parte del plan estratégico de la oficina de operaciones del glorioso equipo azul para monitorear de cerca el rendimiento, las condiciones físicas y el desarrollo de los jugadores pertenecientes a la reserva nativa del Licey que actualmente ven acción en territorio mexicano.

Peguero cuenta con un impecable y respetado historial dentro de la industria del béisbol, consolidándose como una de las mentes ejecutivas más preparadas en la pelota invernal y el ámbito internacional.

Acumula más de 12 años de valioso servicio en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Durante su trayectoria, laboró en los departamentos de operaciones de las Águilas Cibaeñas —donde se coronó campeón—, los Gigantes del Cibao y los Toros del Este. Posteriormente, ejerció con rotundo éxito las funciones de gerente general de las Estrellas Orientales, logrando guiar al conjunto de San Pedro de Macorís a dos series finales consecutivas.

En el plano de las Grandes Ligas, Peguero mantiene un legado de 18 años con la organización de los Gigantes de San Francisco, donde se desempeña como director internacional de escauteo (scouting), liderando la firma y proyección de futuras promesas del béisbol.

Entre los jugadores de la reserva del Licey con destacado rendimiento en la Liga Mexicana en estos momentos se encuentran Mel Rojas Jr., Cristhian Adames, Yunior Severino, Gustavo Núñez, Ramón Hernández, Andretty Cordero, Maikel Franco, Francisco Mejía, Adonis Medina, Cam Robinson, J.C. Mejía, Oliver Ortega, Miguel Díaz, Ulises Joaquín, Ángel Perdomo, Luis Frías, Domingo Leyba, Luis Barrera, entre otros.

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