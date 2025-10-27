EU: Maestro origen dominicano llama a formar líderes valientes

Por JHONNY TRINIDAD

CHICAGO.- El dominicano Alex Marrero, superintendente de las Escuelas Públicas de Denver y presidente de la Asociación de Administradores y Superintendentes Latinos (ALAS, por sus siglas en inglés), llamó a los maestros de Estados Unidos a ejercer con valor, profesionalidad, responsabilidad y liderazgo.

Instó, asimismo, a «formar estudiantes valientes y que sean líderes en sus comunidades».

«El trabajo que tenemos por delante requiere líderes dispuestos a decir la verdad al poder y a actuar en coherencia con los estudiantes a quienes servimos. No basta con quedarnos en las aulas. Tenemos que cambiar eso y poner en práctica lo que predicamos, que lo que enseñamos en y en las aulas se refleje en la comunidad y en toda la nación», dijo Marrero en la 22ª Cumbre Nacional sobre Educación, organizada por ALAS, una entidad sin fines de lucro que representa a líderes educadores latinos.

Destacó que «los maestros tenemos que ser valientes y que nuestro método combine la comprensión cultural con responsabilidad y claridad moral».

“Nuestros estudiantes no pueden esperar a que los sistemas se pongan al día. La pregunta es si tendremos el valor de liderar el cambio que ellos ya merecen”, declaró.

Bajo la dirección de Marrero, las escuelas públicas de Denver alcanzaron su tasa de graduación más alta en la historia —79 % para la clase de 2023— al tiempo que ampliaron los programas bilingües y fortalecieron la participación familiar.

“Las tasas de graduación no son estadísticas, son historias de valor, de familias que se negaron a rendirse y de sistemas que, por fin, comenzaron a escuchar”, explicó el educador dominicano.

DIVERSIDAD

La cumbre reunió a cientos de educadores, superintendentes, expertos en políticas y defensores para analizar cómo el liderazgo en los sistemas K–12 puede reflejar mejor la diversidad de las aulas estadounidenses.

Con afiliados en decenas de estados y programas que benefician a decenas de millones de estudiantes, ALAS se ha convertido en una voz clave en el desarrollo y promoción de administradores latinos.

Marrero informó que los estudiantes latinos en Nueva York representan más del 42 % de la matrícula escolar pública de la ciudad, y se proyecta que constituirán casi el 30 % de la población K–12 del país para 2026. Sin embargo, la representación latina en puestos de liderazgo distrital sigue siendo baja.

CONSECUENCIAS MORALES Y PRACTICAS

«Esa disparidad tiene consecuencias morales y prácticas. Cuando quienes toman decisiones no reflejan a las comunidades que sirven, la inequidad se institucionaliza. El liderazgo valiente cierra esa distancia —con datos, con empatía y con acción”, declaró.

Marrero fue nombrado Superintendente Nacional del Año por el District Administration Leadership Institute en 2023 y recibió el Premio a la Excelencia en Participación Familiar este año de parte de AASA – The School Superintendents Association y la National PTA.

UN LIDERAZGO DIVERSO Y DINAMICO

La directora ejecutiva de ALAS, María Armstrong, describió el impacto de Marrero como catalizador. “El ejemplo del doctor Marrero nos recuerda que el liderazgo debe ser tan diverso y dinámico como los niños a quienes enseñamos”, afirmó.

Al cierre del evento, ALAS anunció que Denver será la sede de la próxima cumbre nacional, un retorno simbólico al distrito de Marrero y una oportunidad para mostrar el tipo de liderazgo que él defiende.

Para ALAS y sus afiliadas, la misión va más allá de los encuentros anuales. A través de academias de liderazgo, defensa de políticas públicas y redes de mentoría, la organización continúa formando a la próxima generación de superintendentes y directores latinos. Su mensaje —que el liderazgo valiente y culturalmente fundamentado no es opcional, sino esencial— está resonando en distritos desde Nueva York hasta Los Ángeles.

Visited 3 times, 3 visit(s) today