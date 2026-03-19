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Eléctricas

ETED realizará trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión 69 kV Sabaneta – San Juan, este viernes

PRIMICIAS DIGITAL19 de marzo de 2026
3 1 minuto de lectura
La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, este viernes 20 de marzo, estará ejecutando trabajos de reemplazo de estructuras e instalación de cable en la línea de transmisión 69 kV Sabaneta – San Juan, en horario de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
Debido a estas labores, será interrumpido el servicio eléctrico en la comunidad de Sabaneta, perteneciente a la provincia San Juan, con el objetivo de garantizar la seguridad del personal técnico y la eficiencia de los trabajos programados.
Estos trabajos son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso de impulsar la transición energética y digital de la República Dominicana mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país. La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos en las zonas mencionadas.
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