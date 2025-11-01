Estudiantes de ITESA presentan proyectos de emprendimiento en Artes Gráficas

Durante el evento, recibieron charlas sobre registro de marcas comerciales, emprendimiento y mercadeo.

Santo Domingo.– Estudiantes de 5to. B y 5to. G del Instituto Técnico Salesiano (ITESA) presentaron sus proyectos de emprendimiento correspondientes al período 2025-2026, como parte de su formación en el área de Artes Gráficas.

El profesor Pablo Vargas Salazar explicó que este tipo de actividades se realizan desde el año 2008, con el objetivo de incentivar en los jóvenes la capacidad de emprender en el ámbito del diseño y la impresión.

“Dentro del taller de Multimedia y Gráfica queremos fomentar la planificación y presentación de todos los elementos que conforman una microempresa, desde su filosofía empresarial, diseño de logotipo, servicios, hasta su proceso de formalización”, añadió Vargas.

Indicó que esta actividad cuenta con el apoyo de la Dirección de Educación Técnico Profesional (DETP), de Radio y Televisión Educativa del Ministerio de Educación (EDUMAS) y de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI).

Vargas agregó que los resultados de estos proyectos serán presentados en la Feria Gráfica Itesiana, a celebrarse en el mes de marzo del próximo año.

Durante la actividad, los estudiantes participaron en una serie de charlas sobre registro de marcas comerciales, emprendimiento y mercadeo, a cargo de expertos y egresados de la institución.

Gissel Peña, técnica del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), abordó temas relacionados con la función de los signos distintivos, los diferentes tipos de marcas, lemas comerciales y los procesos para su registro.

En tanto que, el periodista y egresado de ITESA en Artes Gráficas, José De León, compartió su experiencia como emprendedor, relatando cómo nació su proyecto empresarial en las aulas de la institución hace más de 25 años. Detalló el proceso de creación de su microempresa Imprecolor, SRL, y la acogida que ha brindado a pasantes del centro formativo.

Otro de los expositores fue Omar Castillo, egresado de los cursos de Educación Continuada de ITESA, quien presentó los logros alcanzados a través de su emprendimiento Castillo Graphic, empresa con la que ofrece diversos servicios en el área de publicidad y sublimación.

El ciclo de charlas cerró con la intervención de Elanna Henderson, experta en publicidad y egresada del ITESA, quien motivó a los estudiantes a mantenerse actualizados y aprovechar las herramientas que ofrecen las redes sociales para mediante el análisis y la creatividad, desarrollar campañas sostenibles y alcanzar el éxito en sus emprendimientos.

En representación de los estudiantes, Esdrizabet Ramos, manifestó que la experiencia de crear su emprendimiento “Alunni” ha sido enriquecedora tanto por el proceso de materialización de las ideas, como la búsqueda de resultados con el trabajo en equipo.

Sobre ITESA

El Instituto Técnico Salesiano (ITESA) forma parte de la Red de Escuelas Salesianas de las Antillas y fue fundado en Santo Domingo en el año 1935.

La institución cuenta con talleres formativos en Artes Gráficas, Mecánica Industrial, Electrónica, Informática y Electricidad.

Su lema es: “Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”, en consonancia con las enseñanzas de San Juan Bosco, fundador de la orden salesiana.

Visited 3 times, 3 visit(s) today