Maguá Moquete Paredes

maguamoqueteparedes@gmail.com

El estrecho de Ormuz, a veces escrito Hormuz en la prensa probablemente por

influencia del inglés (Tangeh-ye Hormoz; en Maḍīq Hurmuz, por la cercana isla de

Ormuz), es un estrecho (extensión de mar angosta) entre el golfo de Omán, localizado al

sudeste, y el golfo Pérsico, al sudoeste. Proporciona el único paso marítimo desde el

golfo Pérsico hasta el océano abierto y es uno de los puntos de congestión de mayor

importancia estratégica del mundo.​

Ha sido así durante siglos, con vastas zonas interiores ricas en bienes

comerciales de lujo, pero sin fácil acceso a puertos comerciales lucrativos. En sus

memorias, Babur, el primer padishá, padishah o badshah es una denominación real a

modo de título de origen persa, compuesto por maestro y rey del Imperio mogol, relató

cómo las almendras tenían que ser transportadas desde la lejana región de Ferganá en

Asia Central hasta Ormuz para que pudieran llegar a los mercados.

En la costa norte se localiza Irán y en la costa sur la península de Musandam,

compartida por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la gobernación de Musandam, un

enclave omaní. El estrecho tiene una longitud aproximada de 167 kilómetros, con una

anchura que varía entre 97 kilómetros y 39 kilómetros.​

Actualmente tiene importancia estratégica debido a que se encuentra en la salida

del golfo Pérsico, que es rico en petróleo. Casi el 20 % del petróleo del mundo y

aproximadamente el 35 % comercializado por mar pasa por el estrecho, por lo que es un

punto estratégico muy importante para el comercio internacional.

Durante el período 2023-2025, el 20 % del gas natural licuado y el 25 % del

comercio marítimo de petróleo del mundo (principalmente desde Arabia Saudita, EAU,

Irak, Kuwait, Catar e Irán) pasaron anualmente por el estrecho, desde Oriente Medio

hasta China, Europa y Estados Unidos.

El estrecho no ha permanecido cerrado durante un periodo prolongado durante

los conflictos en Oriente Medio (a diferencia del estrecho de Tirán/Bab-el-Mandeb),

aunque Irán ha amenazado ocasionalmente con cerrarlo y se han iniciado preparativos

para minarlo.​ Tras los ataques de Estados Unidos de América e Israel contra Irán que

resultaron en la asesinato del Ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, clérigo, político y líder

supremo de Irán desde 1989 hasta su magnicidio en 2026; igualmente, dirigente clerical

islámico y fuente de emulación del chiismo duodecimano, jefe de Estado con treinta y

siete (37) años en el cargo en Medio Oriente y otros líderes iraníes. Irán anuncio el

cierre total del estrecho el 2 de marzo del 2026.

La apertura al golfo Pérsico se describió, pero no se le dio un nombre, en el

Periplo del mar Eritreo, una guía de marineros del siglo I, dice:

En el extremo superior de estas islas de Calaei hay una cordillera de montañas

llamada Calon, y sigue poco más allá, la boca del golfo Pérsico, donde hay mucho

buceo para el mejillón perla. A la izquierda del estrecho es grande las montañas

llamadas Asabon y, a la derecha, se eleva a la vista otra montaña redonda y alta llamada

Semiramis, entre ellas el paso a través del estrecho es de unos seiscientos estadios, más

allá de los cuales se extiende un mar muy grande y ancho, el golfo Pérsico, llega muy

lejos hacia el interior. En el extremo superior de este golfo hay una ciudad comercial

designada por ley llamada Apologus, situada cerca de Charaex Spasini y el río Éufrates.

En los siglos XV-XVII, el Reino de Ormus, que parece haber dado su nombre al

estrecho, se encontraba aquí. Los eruditos, historiadores y lingüistas derivan el nombre

Ormuz de la palabra persa local Hur-mogh que significa palmera datilera. En los

dialectos locales de Hurmoz y Minab, este estrecho todavía se llama Hurmogh y tiene lo

mencionado anteriormente. La semejanza de esta palabra con el nombre del dios persa

Hormoz (una variante de Ahura Mazda) ha dado lugar a la creencia popular de que estas

palabras están relacionadas.

Para reducir el riesgo de colisión, los barcos que se mueven a través del estrecho

siguen un esquema de separación de tráfico (TSS, Traffic Separation Scheme): los

barcos entrantes usan un carril, los barcos salientes usan otro, cada carril tiene un ancho

de dos millas. Los carriles están separados por una mediana de dos millas de ancho.

Para atravesar el Estrecho de Ormuz, los barcos atraviesan las aguas territoriales

de Irán y Omán en virtud de las disposiciones de paso de tránsito de la Convención de

las Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Derecho del Mar.​ Aunque no todos

los países han ratificado la convención,​ la mayoría de los países, incluidos los Estados

Unidos de América, aceptan estas reglas de navegación habituales tal como están

codificadas en la convención.

Durante la década de 1970, ni Irán ni Omán intentaron impedir el paso de los

buques de guerra a través del estrecho, pero en la década del 1980, ambos países

afirmaron que diferían con el derecho consuetudinario (antiguo).​ Al firmar la

convención en diciembre del 1982, Irán presentó una declaración en la que declaraba

que "solo los estados parte de la Convención del Derecho del Mar tendrán derecho a

beneficiarse de los derechos contractuales creados en ella", incluido: "el derecho de

paso de tránsito a través de los estrechos utilizados para fines internacionales;

navegación”.

En abril del 1959, Irán alteró el estatus legal del estrecho al expandir su mar

territorial a 12 millas náuticas (22 kilómetros) y declarar que solo reconocería el tránsito

por paso inocente a través del área recientemente ampliada. En julio de 1972, Omán

también amplió su mar territorial a 12 millas náuticas (22 kilómetros) por decreto.​ Así,

a mediados de 1972, el estrecho de Ormuz estaba completamente cerrado por las aguas

territoriales combinadas de Irán y Omán.

Maguá Moquete Paredes

Periodista, politólogo,

analista internacional.

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