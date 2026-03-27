Estrecho de Ormuz y su lado ancho en la guerra
Maguá Moquete Paredes
maguamoqueteparedes@gmail.com
El estrecho de Ormuz, a veces escrito Hormuz en la prensa probablemente por
influencia del inglés (Tangeh-ye Hormoz; en Maḍīq Hurmuz, por la cercana isla de
Ormuz), es un estrecho (extensión de mar angosta) entre el golfo de Omán, localizado al
sudeste, y el golfo Pérsico, al sudoeste. Proporciona el único paso marítimo desde el
golfo Pérsico hasta el océano abierto y es uno de los puntos de congestión de mayor
importancia estratégica del mundo.
Ha sido así durante siglos, con vastas zonas interiores ricas en bienes
comerciales de lujo, pero sin fácil acceso a puertos comerciales lucrativos. En sus
memorias, Babur, el primer padishá, padishah o badshah es una denominación real a
modo de título de origen persa, compuesto por maestro y rey del Imperio mogol, relató
cómo las almendras tenían que ser transportadas desde la lejana región de Ferganá en
Asia Central hasta Ormuz para que pudieran llegar a los mercados.
En la costa norte se localiza Irán y en la costa sur la península de Musandam,
compartida por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la gobernación de Musandam, un
enclave omaní. El estrecho tiene una longitud aproximada de 167 kilómetros, con una
anchura que varía entre 97 kilómetros y 39 kilómetros.
Actualmente tiene importancia estratégica debido a que se encuentra en la salida
del golfo Pérsico, que es rico en petróleo. Casi el 20 % del petróleo del mundo y
aproximadamente el 35 % comercializado por mar pasa por el estrecho, por lo que es un
punto estratégico muy importante para el comercio internacional.
Durante el período 2023-2025, el 20 % del gas natural licuado y el 25 % del
comercio marítimo de petróleo del mundo (principalmente desde Arabia Saudita, EAU,
Irak, Kuwait, Catar e Irán) pasaron anualmente por el estrecho, desde Oriente Medio
hasta China, Europa y Estados Unidos.
El estrecho no ha permanecido cerrado durante un periodo prolongado durante
los conflictos en Oriente Medio (a diferencia del estrecho de Tirán/Bab-el-Mandeb),
aunque Irán ha amenazado ocasionalmente con cerrarlo y se han iniciado preparativos
para minarlo. Tras los ataques de Estados Unidos de América e Israel contra Irán que
resultaron en la asesinato del Ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, clérigo, político y líder
supremo de Irán desde 1989 hasta su magnicidio en 2026; igualmente, dirigente clerical
islámico y fuente de emulación del chiismo duodecimano, jefe de Estado con treinta y
siete (37) años en el cargo en Medio Oriente y otros líderes iraníes. Irán anuncio el
cierre total del estrecho el 2 de marzo del 2026.
La apertura al golfo Pérsico se describió, pero no se le dio un nombre, en el
Periplo del mar Eritreo, una guía de marineros del siglo I, dice:
En el extremo superior de estas islas de Calaei hay una cordillera de montañas
llamada Calon, y sigue poco más allá, la boca del golfo Pérsico, donde hay mucho
buceo para el mejillón perla. A la izquierda del estrecho es grande las montañas
llamadas Asabon y, a la derecha, se eleva a la vista otra montaña redonda y alta llamada
Semiramis, entre ellas el paso a través del estrecho es de unos seiscientos estadios, más
allá de los cuales se extiende un mar muy grande y ancho, el golfo Pérsico, llega muy
lejos hacia el interior. En el extremo superior de este golfo hay una ciudad comercial
designada por ley llamada Apologus, situada cerca de Charaex Spasini y el río Éufrates.
En los siglos XV-XVII, el Reino de Ormus, que parece haber dado su nombre al
estrecho, se encontraba aquí. Los eruditos, historiadores y lingüistas derivan el nombre
Ormuz de la palabra persa local Hur-mogh que significa palmera datilera. En los
dialectos locales de Hurmoz y Minab, este estrecho todavía se llama Hurmogh y tiene lo
mencionado anteriormente. La semejanza de esta palabra con el nombre del dios persa
Hormoz (una variante de Ahura Mazda) ha dado lugar a la creencia popular de que estas
palabras están relacionadas.
Para reducir el riesgo de colisión, los barcos que se mueven a través del estrecho
siguen un esquema de separación de tráfico (TSS, Traffic Separation Scheme): los
barcos entrantes usan un carril, los barcos salientes usan otro, cada carril tiene un ancho
de dos millas. Los carriles están separados por una mediana de dos millas de ancho.
Para atravesar el Estrecho de Ormuz, los barcos atraviesan las aguas territoriales
de Irán y Omán en virtud de las disposiciones de paso de tránsito de la Convención de
las Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Derecho del Mar. Aunque no todos
los países han ratificado la convención, la mayoría de los países, incluidos los Estados
Unidos de América, aceptan estas reglas de navegación habituales tal como están
codificadas en la convención.
Durante la década de 1970, ni Irán ni Omán intentaron impedir el paso de los
buques de guerra a través del estrecho, pero en la década del 1980, ambos países
afirmaron que diferían con el derecho consuetudinario (antiguo). Al firmar la
convención en diciembre del 1982, Irán presentó una declaración en la que declaraba
que "solo los estados parte de la Convención del Derecho del Mar tendrán derecho a
beneficiarse de los derechos contractuales creados en ella", incluido: "el derecho de
paso de tránsito a través de los estrechos utilizados para fines internacionales;
navegación”.
En abril del 1959, Irán alteró el estatus legal del estrecho al expandir su mar
territorial a 12 millas náuticas (22 kilómetros) y declarar que solo reconocería el tránsito
por paso inocente a través del área recientemente ampliada. En julio de 1972, Omán
también amplió su mar territorial a 12 millas náuticas (22 kilómetros) por decreto. Así,
a mediados de 1972, el estrecho de Ormuz estaba completamente cerrado por las aguas
territoriales combinadas de Irán y Omán.
Maguá Moquete Paredes
Periodista, politólogo,
analista internacional.