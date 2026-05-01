Este 20 de mayo se abrirán locales de la JCE en el exterior para obtener y renovar la nueva cédula

NUEVA YORK.- La Junta Central Electoral (JCE) abrirá, a partir del próximo día 20 de este mes, múltiples locales en el exterior donde los dominicanos residentes en diferentes países podrán obtener y renovar la nueva Cédula de Identidad y Electoral.

Los connacionales podrán hacer su cita a través del portal https://nuevacedula.jce.gob. do/ y luego asistir, sin importar el mes de su cumpleaños, para adquirir el documento.

Los centros de cedulación en el exterior estarán ubicados en las sedes consulares de la República Dominicana en Estados Unidos: En Nueva York y Long Island, Nueva Jersey, Filadelfia y Allentown (Pensilvania), Boston (Massachusetts), Washington D.C., Los Ángeles (California), Miami, Houston (Texas) y Chicago (Illinois).

Asimismo, habrá centros en Canadá (Toronto, Montreal y Ottawa); Puerto Rico; Panamá; México (Ciudad de México); las islas de Curazao, Aruba y San Martín; además de Chile, Holanda y Suiza. En España estarán en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla; y en Italia, en Milán y Génova.

Para hacer la cita, los interesados deberán: Indicar que es en una oficina en el exterior, seleccionando su demarcación. 1- Ingresar sus datos en las opciones de identificación y completar los campos requeridos. 2- Elegir el centro de su preferencia para renovar el documento de identidad. 3- Seleccionar la fecha y el horario. 4- Colocar una vía de contacto (correo electrónico y teléfono principal son obligatorios). 5- Revisar todos los datos y verificar que la cita haya sido agendada con éxito.

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