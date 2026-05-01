Este 20 de mayo se abrirán locales de la JCE en el exterior para obtener y renovar la nueva cédula
NUEVA YORK.- La Junta Central Electoral (JCE) abrirá, a partir del próximo día 20 de este mes, múltiples locales en el exterior donde los dominicanos residentes en diferentes países podrán obtener y renovar la nueva Cédula de Identidad y Electoral.
Los connacionales podrán hacer su cita a través del portal https://nuevacedula.jce.gob.
Los centros de cedulación en el exterior estarán ubicados en las sedes consulares de la República Dominicana en Estados Unidos: En Nueva York y Long Island, Nueva Jersey, Filadelfia y Allentown (Pensilvania), Boston (Massachusetts), Washington D.C., Los Ángeles (California), Miami, Houston (Texas) y Chicago (Illinois).
Asimismo, habrá centros en Canadá (Toronto, Montreal y Ottawa); Puerto Rico; Panamá; México (Ciudad de México); las islas de Curazao, Aruba y San Martín; además de Chile, Holanda y Suiza. En España estarán en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla; y en Italia, en Milán y Génova.
Para hacer la cita, los interesados deberán: Indicar que es en una oficina en el exterior, seleccionando su demarcación. 1- Ingresar sus datos en las opciones de identificación y completar los campos requeridos. 2- Elegir el centro de su preferencia para renovar el documento de identidad. 3- Seleccionar la fecha y el horario. 4- Colocar una vía de contacto (correo electrónico y teléfono principal son obligatorios). 5- Revisar todos los datos y verificar que la cita haya sido agendada con éxito.