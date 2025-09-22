Entérate NY: Fueron por lana y salieron trasquilados
►Leonel en EUA: El doctor Leonel Fernández llegó el pasado sábado por el aeropuerto JFK a EUA para un amplio periplo. Fue recibido por una comisión de los «300 con Leonel», que dirige Geraldo Rosario. Ver = https://elnuevodiario.com.
►De la Embajada EUA-RD: Matrimonio: Ni el personal de la Misión Diplomática, ni los Oficiales Consulares poseen autoridad legal para celebrar matrimonios. Los matrimonios NO PUEDEN ser celebrados en la Embajada de los Estados Unidos, ni en el Consulado de los Estados Unidos en la RD. La siguiente información es únicamente para que sirva de orientación a los ciudadanos estadounidenses que están contemplando la posibilidad de contraer matrimonio en la RD.
►Un valor dominicano en NY: La dominicana Quisqueya Sepúlveda (de la capital) mantiene un norte definido en defender su comunidad en NYC. Lo hace de manera permanente a través del programa de TV «Entre Actos y Discursos» para La Hora Media Group; es parte del elenco del programa La Hora TV junto a Rafael Osorio; actriz de varias películas premiadas en festivales de cine en NY, México y otros países. Asimismo, forma parte del programa «Aquí NY» junto a Harry Geithner, transmitido por Canal América y en canales de México, USA y Colombia. Formó parte del elenco de la serie «Ella Soy Yo» de Gloria Trevi. Posee múltiples participaciones en el teatro, locución, producción. Saca tiempo para orientar jóvenes por el buen camino que deben tener ante sus padres y la sociedad, poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Quisqueya, usted es un valor dominicano en NY»
►Cultura General: La carretera más larga de la RD es la Autopista Duarte, conecta la capital con Santiago de los Caballeros, con una longitud de aproximadamente 155 kilómetros. La La recta más larga en el país se encuentra en San Juan de La Maguana, el tramo carretero, San Juan / Pedro Corto.
►Salud: La obesidad incide de manera negativa en la apnea del sueño. La apnea es un trastorno cada vez más frecuente en el que la persona deja de respirar varias veces durante la noche. Esto no solo causa ronquidos, despertares frecuentes y cansancio durante el día, también aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes, infartos y derrames cerebrales, poniendo en riesgo su corazón y su cerebro cada noche.
►Servicio comunitario: Para viajar con un niño hay que demostrar que tiene el permiso de sus padres para ingresar a EE. UU. Más información = https://travel.state.gov/
►Sobre el español: Esperpento = Persona o cosa grotescas o de mala apariencia.
►Frase: «Fue por lana y salió trasquilado» = Significa que alguien salió perjudicado o perdiendo en una situación en la que esperaba obtener un beneficio o ganancia.
►Dólar y Euro hasta este domingo 21: Compra del dólar 61.07 y venta 62.87; Compra euro 71.58 y venta 75.85
►Combustibles: Del 20 al 26 de agosto: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97
