Entérate NY: Fueron por lana y salieron trasquilados

Significa cuando alguien sale perjudicado en una situación en la que se esperaba obtener un beneficio o ganancia.Altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo (FP) por la circunscripción 1-USA, se inscribieron (entre los 93 participantes) en el pasado congreso elector Manolo Tavares Justo, para escalar a la Dirección Política (DP). 2,043 miembros de la Dirección Central (DC) que votarían lo hicieron 1,833 (89.72%). Muchos viajes a RD, reunione$ en restaurante$, sancocho, vinos finos en muchas residencia$ en provincia$ ¡Uff! Todos se daban ganadores, pero ninguno salió agraciado. «Fueron por lana y salieron trasquilados».Leyby Lauly Núñez (ex candidata a diputado y esposa del presidente del partido en dicha circunscripción, quedó en el #20, obtuvo 270 votos (14.84%).Nieve Alt. Pujols, secretaria general en NJ, quedó en el #44 con 122 (6.70%).Félix Ramón González, secretario general en Pensilvania, en el #55 con 94 (5.16%).Carlos Feliz, presidente en el estado de NY, en el #64, con 69 (3.79%).Máximo Corcino, presidente en el estado de NY, en el # 68, con 55 (3.02%).Dominico Cabral, ex cónsul en Boston, en el #76, con 37 (2.03%).Jaime Bruno, alto dirigente de la seccional-NY, en el #91 con 8 (0.44%). El comentario generalizado entre «leoncitos» en NY, NJ, CT, PA, MA y RI, diiicen: La pírrica votación entre los «compañeros» se debe al descrédito y desgastado liderazgo que tienen. ¡Huumm! Es una clara señal de la obligada renovación que necesita el partido en la circunscripción. ¡Ay, ay, ay! El que se está riendo a carcajadas, diiicen, es el alto dirigente en NY, Gregorio Morrobel, que vio a sus adversarios internos arder en llamas. ¡Ah! Morrobel aguantó de manera estoica las diabluras que le hicieron «sus compañeros» durante sus aspiraciones a la diputación. Los seguidores del morenito cantan una y otra vez.

Organizaciones populares dominicanas en esta ciudad planean piquetear el consulado dominicano ante la visita del presidente Luis Abinader a las Naciones Unidos. Dayanara Borbón, vocera de las entidades, sostiene que desde la diáspora alzan su voz para denunciar el rumbo «indignante y vergonzoso» del gobierno de Abinader. «Huumm! «Las promesas de cambio se han desvanecido entre escándalos de corrupción, impunidad, desorden migratorio, represión y abandono». ¡Ay, ay, ay! «Mientras los dominicanos de aquí y allá enfrentan estafas inmobiliarias que quedan impunes, abusos en el sistema de salud como el caso SeNaSa, persecución a periodistas y violencia estatal, el gobierno actúa en complicidad con mafias que saquean al país», precisa. «A los dominicanos en el exterior se nos maltrata, se nos exprime con impuestos en nuestros consulados y trámites abusivos, y se nos niega representación real… solo somos remesas», agrega la líder comunitaria. «Por eso, convocamos a la comunidad dominicana en el exterior y a quienes dentro y fuera del país aún creen en la justicia, a manifestarse de manera firme y pacífica». «No olvidamos, no nos callamos y no nos rendimos. ¡Este es el cambio! «Este no es el país que merecemos». ¡Bueeeno!Abinader en Nueva York

►Leonel en EUA: El doctor Leonel Fernández llegó el pasado sábado por el aeropuerto JFK a EUA para un amplio periplo. Fue recibido por una comisión de los «300 con Leonel», que dirige Geraldo Rosario. Ver = https://elnuevodiario.com. do/los-300-con-leonel-reciben- a-su-lider-al-llegar-a-ny/ Sus actividades entre sábado y domingo: Participó de un encuentro con reformistas en un pequeño restaurant, ubicado en la calle 198, entre Grand Concourse y la avenida Jerome, en El Bronx. Pareció un entierro de gente pobre. Encabezó un acto con decenas de empresarios en Nueva Jersey, organizada por el movimiento «Súbete en la Nueva Ola», que dirige el reconocido dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) en este estado, Henry Abreu, con jóvenes que exigen calidad y nuevas oportunidades que apoyan al «León». Fue en The Excelsior Catering, de la ciudad Saddle Brook, en el condado de Bergen. Ver = https:// actualidadneoyorkina.com/?p= 8006 Un acto masivo que organizara la seccional NY, en el local, ubicado en la calle 157 con Broadway, en el Alto Manhattan. Ver = https://almomento.net/lf- gobierno-prm-ha-provocado- retroceso-servicios-basicos- rd/ Entre otras actividades a desarrollar por el «León» a partir de este lunes, se enumeran: Encuentros académicos; reuniones con líderes empresariales y políticos; actividades con la comunidad dominicana en el exterior; participar en foros internacionales; seminarios sobre innovación tecnológica; espacios de diálogo sobre gobernanza, economía, migración e inteligencia artificial. También en el VII Foro Global Latinoamérica y el Caribe 2025, en la Universidad de Columbia-NY; visitará la Universidad de Harvard, en Boston, y sostendrá encuentros en Miami con empresarios y dominicanos.

Dominicanos amantes del baloncesto, tanto en la RD como en USA, valoraron de positivo el primer e histórico encuentro en territorio estadounidense entre los equipos iconos de este deporte en dominicana, Bameso y Mauricio Báez, efectuado el pasado sábado en el Prudential Center-Newark. Bameso derrotó al Mauricio Báez 102-92 en el partido de apertura del TBS Distrito 2025 disputado en la Arena de la NBA. El certamen estuvo dedicado al inmortal del deporte dominicano Evaristo Pérez, de la escuadra de San Carlos. Muchos de los presentes reconocieron la capacidad de organización del emblemático dirigente deportivo, tanto en NY como en RD, Roberto Rojas, quien estuvo a cargo la organización a lo largo de varios meses para que este encuentro fuera una realidad. Aunque muchos de los asistentes, entre ellos periodistas, diiicen que la «primera dama» encargada de la logística actuó de mal en peor con el protocolo. Quiso sentar al cónsul Chú Vásquez en una tercera fila, quien decidió abandonar el lugar, pero la rápida intervención de Rojas lo evitó al sentarlo en el justo lugar que le correspondía. Primera fila. Pero, al cónsul dominicano en Montreal, Lucilo de los Santos, oriundo de NJ, fue sentado cerca de los «blichers» del lado izquierdo. Apartado. El lugar de los periodistas fue ocupado por personas ajenas a la profesión y algunos comunicadores fueron mandados a sentarse en los «blichers». Las decisiones protocolares se tomaban de manera caprichosa, improvisada y para favorecer aparentes familiares, compadres y de «fans», diiicen. Un desastre el desarrollo del protocolo, que hay que evitar para la próxima.

►Suspensión encuentro con la comunidad dominicana-USA:El director de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Caminero, informó el pasado fin de semana que el presidente Luis Abinader decidió posponer para una fecha por definir los encuentros que tenía programados con la comunidad dominicana en NY, NJ y Boston. Aseguró que esta decisión se tomó debido a que el tiempo es poco para dedicarle a la pujante comunidad dominicana, así como con distinguidos sectores y empresarios de prestigio de la ciudad. El mandatario continuará su agenda ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ver = Ver = = https://eldia.com.do/ abinader-viaja-hoy-a-nueva- york-para-participar-en-la- 80a-asamblea-general-de-la- onu/ El director de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Caminero, informó el pasado fin de semana que el presidente Luis Abinader decidió posponer para una fecha por definir los encuentros que tenía programados con la comunidad dominicana en NY, NJ y Boston. Aseguró que esta decisión se tomó debido a que el tiempo es poco para dedicarle a la pujante comunidad dominicana, así como con distinguidos sectores y empresarios de prestigio de la ciudad. El mandatario continuará su agenda ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). https://presidencia.gob.do/ noticias/presidente-luis- abinader-pospone-encuentros- con-comunidad-dominicana-en- boston-y-nueva Sin embargo, una fuente perremeísta de la seccional del PRM-NY, pidiendo reservas de sus identidades, informó que el mandatario ha decidido permanecer el menor tiempo posible fuera del país «por los consejos de expertos en seguridad nacional, debido a la delicada situación que vive la nación caribeña». https://elnuevodiario.com. do/presidente-abinader- suspende-sus-actividades-en- usa-excepto-intervencion-en- la-onu/ Abinader viaja este lunes a NY para participar en la 80ª Asamblea General de la ONU

►De la Embajada EUA-RD: Matrimonio: Ni el personal de la Misión Diplomática, ni los Oficiales Consulares poseen autoridad legal para celebrar matrimonios. Los matrimonios NO PUEDEN ser celebrados en la Embajada de los Estados Unidos, ni en el Consulado de los Estados Unidos en la RD. La siguiente información es únicamente para que sirva de orientación a los ciudadanos estadounidenses que están contemplando la posibilidad de contraer matrimonio en la RD.

►Un valor dominicano en NY: La dominicana Quisqueya Sepúlveda (de la capital) mantiene un norte definido en defender su comunidad en NYC. Lo hace de manera permanente a través del programa de TV «Entre Actos y Discursos» para La Hora Media Group; es parte del elenco del programa La Hora TV junto a Rafael Osorio; actriz de varias películas premiadas en festivales de cine en NY, México y otros países. Asimismo, forma parte del programa «Aquí NY» junto a Harry Geithner, transmitido por Canal América y en canales de México, USA y Colombia. Formó parte del elenco de la serie «Ella Soy Yo» de Gloria Trevi. Posee múltiples participaciones en el teatro, locución, producción. Saca tiempo para orientar jóvenes por el buen camino que deben tener ante sus padres y la sociedad, poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Quisqueya, usted es un valor dominicano en NY»

►Cultura General: La carretera más larga de la RD es la Autopista Duarte, conecta la capital con Santiago de los Caballeros, con una longitud de aproximadamente 155 kilómetros. La La recta más larga en el país se encuentra en San Juan de La Maguana, el tramo carretero, San Juan / Pedro Corto.

►Salud: La obesidad incide de manera negativa en la apnea del sueño. La apnea es un trastorno cada vez más frecuente en el que la persona deja de respirar varias veces durante la noche. Esto no solo causa ronquidos, despertares frecuentes y cansancio durante el día, también aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes, infartos y derrames cerebrales, poniendo en riesgo su corazón y su cerebro cada noche.

►Servicio comunitario: Para viajar con un niño hay que demostrar que tiene el permiso de sus padres para ingresar a EE. UU. Más información = https://travel.state.gov/ content/travel.html

►Sobre el español: Esperpento = Persona o cosa grotescas o de mala apariencia.

►Frase: «Fue por lana y salió trasquilado» = Significa que alguien salió perjudicado o perdiendo en una situación en la que esperaba obtener un beneficio o ganancia.

►Dólar y Euro hasta este domingo 21: Compra del dólar 61.07 y venta 62.87; Compra euro 71.58 y venta 75.85

►Combustibles: Del 20 al 26 de agosto: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com