PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Diputados exterior que copien de Carlos Gómez: Lectores de esta columna en NYC nos escriben. Veamos: Los diputados del exterior, principalmente los de la circunscripción 1-EUA (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia y Kenia Bidó, Los Fantasmas) deben copiar del senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez, quien sí está legislando a favor de los dominicanos residentes en el exterior. Sometió y se aprobó un proyecto de Ley para que a los criollos cuando viajen en verano con sus hijos durante las vacaciones escolares o sin ellos, les sean exonerados los impuestos a los regalos que lleven a RD por un valor máximo de 3 mil dólares. Ver: https://hoy.com. do/agradecen-a-senador-gomez- legislar-para-favorecer- dominicanos-residentes- exterior/ Esto viene añadirse a favor de los quisqueyanos que viajan para las navidades y año nuevo que también se les exonera dicha cantidad. Pero los legisladores Rodríguez, Familia y Bidó solo son bla, bla, bla, diiicen, y tanto que hablaron estando en la oposición de que iban hacer esto y lo otro, y se han vuelto ABM = Allante, Bulto y Movimiento. ¡Ah! Y hablan de que se van a reelegir. ¡Uff!

►Los rumores de cambio: Ante las insistentes preguntas de políticos dominicanos en la Gran Manzana sobre los posibles cambios que pudiera haber este 16 de agosto en RD, Entérate NY informa: Una fuente dentro del gobierno y muy cercana al presidente Luis Abinader, solicitando no ser identificada, nos especificó los fuertes rumores de cambio que suenan de despacho en despacho en el Palacio Presidencial. Los sustituidos: Roberto Álvarez, Canciller; Limber Cruz, Ministro de Agricultura; Margarito de León, de sub director ascendido a director del DNI; Nelson Arroyo, de Indotel; Radhamés González, director de la OMSA; Antonio de la Cruz Nolasco, director general de Embellecimiento de Carreteras y Parques. El informe suministrado establece que el presidente Abinader es un hombre de encuesta. La mandó a hacer con su encuestador privado sobre el desempeño de los funcionarios, y el que sacó menos de 90 está en las cuerdas flojas. Leonardo Aguilera, del Centro Económico del Cibao, en Santiago, es el encuestador privado del mandatario, nos expresó dicha fuente. Los empresarios le entregaron una encuesta al presidente, pero observadores palaciegos sostienen que está parcializada, con señalamientos sobre gente suya. A Eligio Jáquez, cónsul en NY, le queda otro año en la “teta” porque ese fue el acuerdo. Dos años, al tener que entregar la tarjeta de residencia para poder acreditarse ante el Departamento de Estado. ¡Ah! se está averiguando sobre una vicecónsul que ha dicho estar acreditada pero no lo está. Tiraron la bola de que sí. Hay dos expertos en papeleo de agencias del gobierno de EUA que lo averiguarán, y por más Fuertes que sea el gobierno tendrá que dar explicación. ¡Huumm!

►Luchando por justificar lo injustificable: Cuando un político no dice la verdad y encubre mentiras se hace daño él mismo, a su partido, su gobierno y al presidente de la república, porque los votantes le pierden confianza, no creen en lo que plantea. Veamos: El presidente del PRM-NY, Neftali Fuerte, sigue proclamando: «¿qué institución, organización comunitaria, política ha salido apoyar a Yomare Polanco en estos reclamos de que se le hizo fraude, él perdió no por fraude, sino por falta de votos”. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=CdIt9c- 91cY Cuando un político no dice la verdad y encubre mentiras se hace daño él mismo, a su partido, su gobierno y al presidente de la república, porque los votantes le pierden confianza, no creen en lo que plantea.El presidente del PRM-NY, Neftali Fuerte, sigue proclamando: «¿qué institución, organización comunitaria, política ha salido apoyar a Yomare Polanco en estos reclamos de que se le hizo fraude, él perdió no por fraude, sino por falta de votos”.

Lectores nos envían un reportaje de Telemicro Internacional (TV), visto a nivel mundial, expresándose los dirigentes comunitarios y políticos David William, Gregorio Morrobel y Máximo Padilla, entre otros, sobre el desastre electoral y las irregularidades financieras.

Asimismo, El tiempo le da la razón a Yomare Polanco.

Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ comunicadores-de-la-diaspora- plantean-anular-tercera- diputacion-de-ultramar-por- desacato-al-tse/ Comunicadores plantean anular tercera diputación de ultramar por desacato al TSE.

Voces exigen JCE ofrezca resultados de investigación sobre supuesta mafia electoral en NJ.

: https://www.youtube. com/watch?v=DsQ2es21tdw Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan “Neftali, dice Juan 8:32: “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Y otro le contestó con esta canción

Nota: Esta columna acepta cualquier replica de parte del presidente del PRM-NY, acompañada de pruebas.

►¿Por qué Neftali dice todo lo contrario?: El presidente del PRM-NY sigue diciendo todo lo contrario, “que no hubo una sola queja de un delegado de su partido (PLD de Yomare) que impugnara un centro de votación, y la Ley establece que cualquier situación de queja o impugnación debe hacerse ahí mismo y no después como lo hizo Polanco. Pero lo expresado por Fuertes es mentira, señalan opinólogos en El Bronx. Ver impugnación firmada por Francisco S. Cruz y Pedro R. Gatón, presidente y delegado político del PLD en Washington DC, quienes solicitaron a las pocas horas de concluido el proceso electoral la revisión de los votos nulos a la OCLEE y OPREE en el nivel legislativo. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=xK- 4wV0Y27A El presidente del PRM-NY sigue diciendo todo lo contrario, “que no hubo una sola queja de un delegado de su partido (PLD de Yomare) que impugnara un centro de votación, y la Ley establece que cualquier situación de queja o impugnación debe hacerse ahí mismo y no después como lo hizo Polanco. Pero lo expresado por Fuertes es mentira, señalan opinólogos en El Bronx.firmada por Francisco S. Cruz y Pedro R. Gatón, presidente y delegado político del PLD en Washington DC, quienes solicitaron a las pocas horas de concluido el proceso electoral la revisión de los votos nulos a la OCLEE y OPREE en el nivel legislativo.

Los mismo hicieron Marcos Montilla y Elbito Emilio Deris, presidente y delegado político del PLD en Nueva Jersey que impugnaron.

Lo mismo hizo el delegado político del PLD en Filadelfia.

Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=rrbImLYwau0 Todas las impugnaciones entregadas están selladas por el PLD y recibidas selladas por la JCE y la OCLEE. Las instancias fueron entregadas al Tribunal Superior Electoral (TSE) por Polanco y sus abogados, José Dantés Díaz y Manuel Galván

sentencia No.793-2020 del 29 de julio 2020, el reconteo de los votos nulos, pero ya las habían destruidos. Neftali dice lo contrario a lo expresado por el presidente de la actual JCE. Ver: https://www.youtube. com/watch?v=Jy4RIKj_B5U Fueron aceptas como buena y valida, ordenando mediante, el reconteo de los votos nulos, pero ya las habían destruidos. Neftali dice lo contrario a lo expresado por el presidente de la actual JCE.

►El DNI: El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) labora de manera integral y coordinada con todas las instituciones para lograr establecer una fuerte plataforma de Seguridad Nacional. Es la teoría, aunque muchos tienen la opinión de que, en la práctica, el DNI siempre ha estado sujeto a intereses de partidos en el gobierno, espionaje y caliesaje políticos. Expertos en inteligencia nos afirmaron que no siempre la tecnología supera la experiencia e inteligencia adquirida por la práctica a través de los años. Actualmente el DNI se encuentra inmerso en renovar sus cuadros de inteligencia a nivel nacional, a través del examen del polígrafo, detector empleado en investigación para registrar las respuestas cuando se interroga y detectar si se miente o habla la verdad, nos informó un ex detective dominicano en NYC. En el aeropuerto Las Américas barrieron la semana pasada con todos los de “inteligencias” supuestamente por no haber superado la prueba del polígrafo. ¡Huumm!

►Tontón PRM-NY: El dirigente político de más arraigo, aceptación y valorado positivamente dentro del PRM-NY, Alejandro Rodríguez (Tontón), diiicen los “compañeritos”, fue sometido la semana pasada a un procedimiento quirúrgico de aproximadamente dos horas, saliendo bien del mismo, gracias a las oraciones y deseos del 80% de la dirigencia y militante del partido, se informó. Su caso: “una Apendicectomía Laparoscópica”. En esta semana será dado de alta. La primera comisión de “compañeros» en visitarlo fue arengada de la siguiente manera “Me siento un poco adolorido, pero “pa’ lante” y preparémonos para el cambio en el PRM, que eso no se detiene, con más fe y esfuerzo ahora. En la medida de lo posible redoblaré el trabajo político para favorecer al partido y al presidente Luis Abinader. Amén, dijeron algunos de los presentes. Eran tantas las visitas de perremeístas al hospital Montefiore de la calle 233 en El Bronx que los médicos prohibieron visitarlo, excepto a su esposa, Johanna Miranda (La Beba), quien permanece como un guardia de servicio. Salud y pronta recuperación deseos de Entérate NY.

►Artículos: Nos envían 2 artículos considerados de lecturas obligadas y compartimos con ustedes: Lucha contra la corrupción. Ver: https:// lasprimeras.com.do/2021/08/04/ lucha-contra-la-corrupcion/ Sandeces y burdos engaños, son nuestra cotidianidad. Ver: https:// eldia.com.do/sandeces-y- burdos-enganos-son-nuestra- cotidianidad/

►Feliz cumpleaños: Deseos de esta columna para nuestro primo, hermano, amigo de infancia, compueblano y lector Danilo Rojas, quien celebró su onomástico el pasado 1 de este mes rodeado de sus seres queridos en Michigan y pendiente cuando arribe a la RD. Salud, bendiciones y larga vida Lolo.

►Un valor dominicano en NY: El reconocido y destacado cronista deportivo dominicano Gabriel Balcácer, fue nominado por los premios PRODU de México, únicos en la industria deportiva en español en el mundo. Produce los programas “Plataforma Deportiva” y “Mundo Béisbol”, cuyas transmisiones se pueden ver y escuchar en EUA, México, RD, Canadá y Puerto Rico. Se lo merece porque es un verdadero profesional en su área, que pone en alto la bandera tricolor donde quiera que está. No denigra sin razón, no es pedante, presumido, no habla vacuencia, ni galimatías, ni es “egocéntrico” porque no se considera como el centro de todos los intereses, o el centro del mundo, al creerse que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. No, Gabriel es respetuoso, sencillo, humilde, educado, y cualquiera gusta en compartir con él. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Gabriel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El pasado 6 de agosto, como ocurre desde el año 2007, se celebró el “Día Internacional de la Cerveza”. Es el primer viernes de cada agosto. La cerveza se produce mediante la fermentación alcohólica de los cereales ayudada por la acción de diferentes levaduras y es una de las bebidas más antiguas y más valoradas en la humanidad. La primera receta escrita proviene del pueblo sumerio, lo que quiere decir que 3.300 antes de Cristo se fabricaba esta bebida. En el año 1.279 antes de Cristo, la cerveza aumentó su capacidad gracias al pueblo egipcio quienes perfeccionaron su receta y le atribuyeron el logro a la Diosa Osiris, que según la mitología enseñó a los humanos la fermentación de bebidas alcohólicas. La Consumían tanto, que pasó a formar parte de la dieta de los egipcios. Luego, la receta fue pasando entre civilizaciones y cada una fue dándole un toque único. Así, pasó por la antigua Grecia, a la antigua Roma, donde junto al vino se convirtió en una de las bebidas más populares. RD es el sexto país del mundo exportador de cervezas a EUA. Las marcas con sello dominicano son Presidente, Presidente Light, Bohemia, Bohemia Light, The One, Quisqueya, Soberana, Brahma, Brahma Light y Brisa, esta última la primera cerveza sin alcohol elaborada en RD.

►Servicio comunitario: Si ha perdido su empleo debido a la pandemia del Covid-19, podría calificar para asistencia de alquiler a través de su programa estatal de HUD. Para más información visitar: https://www.hud.gov/ espanol

►Salud: Las frutas cítricas (limón, naranja) tomada en ayunas contribuyen a mejorar la memoria. Las podemos comer o tomar en jugo, pero debe ser natural.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 8: Compra del dólar 56.39 y venta 57.46; Compra euro 66.02 y venta 69.78

►Precios de los combustibles: Gasolina Premium a $261.80 y Regular a $243.30. Gasoil Optimo a $212.20 y el Regular a $188.90. Gas licuado a $127.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Insidia = Engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien.

►Cita histórica: Hay “llamados” amigos que traicionan, dicen una cosa por delante y hacen otra por detrás, son como el Camaleón que cambia su piel de color dependiendo la circunstancia. Anónimo.

►Truco: Para mantener los guineos por más tiempo maduro, sin que se maduren demasiado, es poniéndole papel aluminio en el tallo arriba, envolverlo, y así perdurará varios días más, no tan maduro que casi se hace imposible comerlo.

►Curiosidad: El peor día. A las 9:40 de la mañana del 28 de julio de 1945, un día de espesa niebla, el bombardero B-25 Mitchell al mando del Teniente Coronel William F. Smith Jr. impactó los pisos 79 y 80 del edificio, provocando 14 víctimas mortales y desperfectos estructurales valorados en un millón de dólares.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660