Encrucijada e incertidumbre por alza de combustibles

Por Emiliano Reyes Espejo

ere.prensa@gmail.com

Si hasta hace poco se afirmaba que el mundo se había sumergido en la incertidumbre, ahora podemos señalar que, en el contexto nacional, nos enfrentamos y damos un salto que no es nada halagüeño, hacia la encrucijada.

Pero, ¿qué es la encrucijada? Según la Real Academia de la Lengua, es la “situación en que resulta complicado decidir o elegir”. “Me puso en la encrucijada de tener que elegir entre ella y la otra (ejemplo RAE)”.

Tanto la incertidumbre como la encrucijada han arribado a la humanidad a consecuencia de cruentas guerras, inestabilidades socio-económicas y conflictos nacionales y regionales.

Nos abruman, igualmente, las luchas de intereses, soterradas –y a veces abiertas-entre potencias y oligarquías hegemónicas. También, nos fastidian los pulsos de la industria militar, de las corporaciones tecnológicas, de los intereses corporativos, las urdimbres sociales, económicas y culturales para controlar Estados, países y pueblos, según sea su importancia estratégica y sus riquezas.

Ahora vemos, y así lo destacan medios europeos, que la atención de gobiernos, bancos centrales y organismos internacionales está centrada en la crisis del Oriente Próximo, a donde miran con preocupación, dado que a esta altura no se vislumbra ni un barrunto de paz en ese horizonte.

En el caso de nuestro país, habíamos advertido sobre la incertidumbre permanente que ahora se desliza hacia la encrucijada que causa la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que ya involucra –directa o indirectamente- a todo el Medio Oriente, China, Rusia, Europa y países asiáticos como las Coreas, del Sur y del Norte.

RD$85 mil millones para subsidios

Según los datos más recientes que anteceden a esta guerra, “el gobierno dominicano mantiene un subsidio semanal variable para frenar el alza de los combustibles”. Se destinan “sumas que oscilan entre RD$44 millones y más de RD$500 millones semanalmente a principios de 2026”.

Las elevadas asignaciones presupuestarias que asigna el gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) están dirigidas a evitar alza de los combustibles y, por ende, prevenir estallidos y radicalización de reclamos en sectores sociales.

“Solo en la semana del 7 al 13 de marzo de 2026, el monto asignado fue de RD$544.8 millones para mantener los precios de la gasolina y otros derivados”.

Desde el 2021 y hasta 2026 “la inversión total supera los RD$85,000 millones, con más de RD$7,000 millones destinados solo en la primera mitad de 2025”, precisan las cifras oficiales.

En tanto, durante la semana del 7 al 13 de marzo de este año 2026, el gobierno aplicará el subsidio de RD$544.8 millones para mantener la gasolina Premium en RD$290.10 y la Regular en RD$272.50.

Los subsidios, que suman RD$802.7 millones de enero a marzo de 2026, se destinan a cubrir la gasolina Premium, Regular, Gasoil Regular/Óptimo y el GLP. “Este esfuerzo –afirma el MICM- busca blindar la economía familiar y evitar alzas directas al consumidor final”.

Si en los últimos cinco años el gobierno destinó RD$85 mil millones de pesos para subsidios de los combustibles, habría que preguntarse a los precios actuales, a cuánto ascenderá la carga de financiamiento del Estado si persiste la guerra.

¿Podrá el Estado dominicano mantener esos subsidios con la actual escalada de precios del petróleo en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán?

Precios “se encaraman”

Los futuros del crudo de referencia mundial “se han encaramado”, como decimos coloquialmente, por encima de los 100 dólares por barril debido al conflicto en el Medio Oriente. Las perspectivas son que subirá a un máximo récord de 119.46 dólares por barril, un aumento que, según los expertos, “podría sentirse en la economía global”.

En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, ronda ya los 87 dólares.

La situación afecta, asimismo, “el funcionamiento de las cadenas logísticas a nivel global, y se teme el efecto que esto pueda tener en los precios de la factura energética para hogares y empresas y en la cesta de la compra en general”.

Al respecto, el gobierno iraní ha advertido que si Estados Unidos e Israel continúan atacando la infraestructura energética de Irán, los precios del petróleo subirán “por encima de los 200 dólares por barril”. “Si pueden soportar los 200 dólares por barril, continúen con esta guerra”, ha expresado un vocero de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

No obstante ese panorama, el gobierno del presidente Luis Abinader luce optimista. Se agita la confianza en el entorno del sector gobernante, ya que afirman, la economía proyectó un reencauzamiento para este año 2026. Se anunciaron inicios de inversiones extranjeras millonarias en proyectos como el de lanzamiento de satélites desde Pedernales, energéticos (cable submarino para el suministro de energía a Puerto Rico), explotación minera y turísticos, entre estos últimos, uno en el que interviene el ex estelar de las Grandes Ligas de Béisbol, el dominio-americano Alex Rodríguez, con un costo estimado en mil millones de dólares.

Esa expectativa, que se entiende es muy positiva, fue colmada de entusiasmo por el Banco Central con el anuncio, respaldado por organismos internacionales, de un significativo repunte del crecimiento de la economía de un 4.0% en este año, después del 2.1% registrado al cierre de 2025.

“El año inició con fuerza, alcanzando un 3.5% en enero de 2026, impulsado por la construcción y el turismo”, enfatizan esos informes.

La encrucijada

Pero a pesar del optimismo, surgen algunas preguntas –sin que se sea pesimista-: ¿se mantendrán esas inversiones y otras iniciativas del gobierno a pesar de los efectos de la guerra del Oriente Próximo que tiene en vilo a la humanidad? ¿Está la economía dominicana preparada para soportar el impacto de un alza del petróleo a más de 100 dólares el barril?

La situación por sí misma plantea una encrucijada. ¿No hubiera sido mejor que el gobierno dirigiera la inversión de RD$85 mil millones a proyectos de desarrollo sostenible, en vez de gastarlo en el “barril sin fondo” del subsidio a los precios del petróleo?

En ese caso, el gobierno tendría que elegir si destinar más recursos para subsidiar el alza de los precios del crudo o redirigir ese dinero para fomentar nuevos proyectos y terminar a los que están en vía de terminación.

Si quita los subsidios por incosteables, el gobierno del presidente Abinader debe diseñar políticas para afrontar, por un lado, la presión de grupos oligárquicos que se benefician con los mismos, y de la población, por el otro, que sufrirá aumento de precios en su canasta familiar básica y de la inflación, en sentido general.

Está en manos de las actuales autoridades, por tanto, definir el rumbo de la economía dominicana de frente a la nueva realidad que vive la economía mundial a causa de las guerras y los conflictos nacionales, regionales y globales.

Por eso hemos sugerido que el gobierno convoque a sus equipos técnicos, a sus gabinetes económicos y sociales para analizar la crisis y explicar a la población qué nos espera en el futuro inmediato y a largo plazo.

Aprovechamos para exhortar a la oposición para que también use sus especialistas para hacer sugerencias de soluciones, en el marco de una postura patriótica alejada de los posicionamientos partidistas.

¡Primero la Patria! ¡Primero los pobres del país!

*El autor es periodista.

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