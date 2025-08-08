En El Bronx aumento violaciones y disminuyen robos; residen más de 500 mil dominicanos

NUEVA YORK.- En el condado de El Bronx reside 1,438,159 habitantes, entre ellos más de 500 mil dominicanos, las violaciones aumentaron, pero los robos y hurtos mayores aumentaron del 7 de julio al 3 de agosto, en comparación con el mismo período del año anterior, según datos del Departamento de Policía de NY.En comparación con el año anterior, las violaciones denunciadas en dicho condado aumentaron del 73,9 %, de 23 casos en 2024 a 40 en 2025.Los incrementos se registraron principalmente en las áreas de los cuarteles 47 y 48, que cubren los sectores Woodlawn, Wakefield, Williamsbridge, Baychester, Edenwald, Olinville, Fishbay y el cementerio de Woodlawn. Asimismo, la avenida y autopista Cross Bronx, desde Crotona Park hasta la frontera sur.

Nueve de los 12 distritos en el condado registraron menos casos denunciados, siendo el descenso más significativo el registrado en el distrito 50, que supervisa Riverdale, Fieldston, Kingsbridge , Marble Hill y Spuyten Duyvil . Los robos denunciados en esa zona disminuyeron de 23 el año pasado a 9 este año.En general, el número total de delitos graves, que incluye asesinato, violación, robo, agresión grave, allanamiento de morada, hurto mayor y robo de vehículos, disminuyó interanualmente durante el 7 de julio al 3 de agosto. Los delitos graves disminuyeron un 6,12%, de 2646 en 2024 a 2484 en 2025.Los robos y hurtos de vehículos fueron los principales delitos, con más casos este año que el pasado. Los robos denunciados aumentaron de 436 en 2024 a 442 en 2025, mientras que los robos de vehículos aumentaron de 356 el año pasado a 390 este año.